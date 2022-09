Skjebnemåneder for Filadelfia Kristiansand: – Jobber for å unngå konkurs

FILADELFIA KRISTIANSAND: Fjorårets regnskap viser et underskudd på 11 millioner kroner for Filadelfia Kristiansand. De neste to–tre månedene blir avgjørende for om konsernet klarer å lande en langsiktig økonomisk løsning, ifølge administrerende leder Hilde Lunde.