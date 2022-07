Økonomiprofessor om Filadelfia Kristiansand: – Skjønner ikke hvordan dette skal gå

GIKK I MINUS: Filadelfia Kristiansands årsregnskap for 2021 viser at Norges nest største pinsemenighet hadde et underskudd på 11 millioner kroner i fjor. Økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole omtaler menighetens økonomiske problemer som «kolossale».