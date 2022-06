Satirekontoen Nye Magazinet snakker ut

Tirsdag ettermiddag la Nye Magazinet ut en story på Instagram der følgerne kunne stemme over spørsmålet «Avisen Dagen vil intervjue oss! Skal vi si ja?». Man kunne velge mellom alternativ 1: «Nei, vent til Vårt Land ringer» og 2: «Ja, men bare om Vebjørn Selbekk er på ferie!».

Vi bet på agnet, og gjennom tøffe forhandlinger sikret vi oss et anonymt intervju over Instagrams chatte-funksjon.

Den kristne satirekontoen Nye Magazinet har siden oktober 2020 harselert med kristenprofiler, saker fra kristenpressen og ulike fenomener og arrangementer. Nesten to tusen følgere får med seg oppdateringene fra den anonyme brukeren.

Det har gått mang en runde med diskusjoner i deler av Kristen-Norge om hvem som står bak.

(Skjermdump)





Vårt første forsøk på å finne ut om det er en eller flere personer bak brukernavnet feiler.

(Skjermdump)

Les deg opp på Norge IDAG-striden her.

Styreleder i pinsekirken Hillsong Norge, David Reme, er en av dem satirekontoen stadig kommer tilbake til.

[ Predikant Levi Jensen ignorerte Lillesand kyrkje si oppfordring – fortset med å lage «kaos» ]

Vi spør om hvilken krise i Kristen-Norge som er for vanskelig å fikse, selv for Reme:

(Skjermdump )

Touché.

(Skjermdump)





Kontoen gjorde nylig et stort nummer ut at pinsepastor Øystein Gjerme ikke var følger av kontoen, men nå er han altså juvelen i Nye Magazinets følgerliste. Etter nærmere ettertanke legger de til Lisa Børud på ønskelisten over følgere.

[ Da Gud føltes langt borte, ba Lisa Børud om et tegn. ]

Og det er ikke bare Vårt Lands kultursider får gjennomgå. Nye Magazinet sparer ikke på kruttet når Vårt Land spør om hvem som er den kuleste biskopen i Den norske kirke.

(Skjermdump)

Oksymoron er et annet ord for selvmotsigelse eller paradoks.

Den drøye sammenligningen bringer oss videre til neste spørsmål:

(Skjermdump )

I en rekke poster på sin Instagram-profil har Nye Magazinet påpekt en likhet i en rekke forkynnere sin garderobe.

[ Støres ektefelle ble ordinert til prest i Oslo domkirke ]

Utklippet i høyre hjørne på Instagram-innlegget viser pastorene Alex Botn, Carl Lentz, Daniel Sæbjørnsen og David André Østby som alle ikler seg mistenkelig like skjorter.

Vi prøver oss på et småpersonlig spørsmål, og spør om den vi chatter med eier en kristenforkynner-skjorte selv. Men heller ikke denne gangen blir det napp.

«Alt vi har en gave fra Gud, så vi eier ingenting», er det prektige svaret vi får.

I stedet forsøker vi å lokke ut noen opplysninger om teologisk standpunkt, selv om aktiviteten på kontoen tilsier en forankring i det frikirkelige landskapet.

Vi begynner med å referere til «epleskrott-debatten» som gikk i våre egne spalter for en stund siden, før vi glir over i å lokke vedkommende til å uttale seg om «underordnings-gate».

(Skjermdump)

[ Hvem er «Jostein»? Slik ble Vårt Lands journalist forsøkt svindlet av falsk pastor-profil ]

Vi er ferdige med å gå rundt grøten, og prøver oss på en direkte tilnærming.

(Skjermdump )

Men vi har enda ikke gitt opp å få svaret på det kanskje mest presserende spørsmålet.

– Hvilken kristen avis liker dere best?

Vårt Lands utkårede trekker pusten, og holder den i spenning:

(Skjermdump)

Selv om de tar et forbehold om at de er usikre på om Vårt Lands bønner når frem siden vi er en «liberalteologisk religionsblandende woke-avis», velger vi å ta det som en seier over Dagen. 1-0 til Vårt Land.

[ Dette engasjerer mest i sosiale medier ]