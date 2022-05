REAKSJONER: Avtroppende generalsekretær Øyvind Åsland er ordknapp om sin etterfølger. Informasjonsleder Espen Ottosen er spent på om det nå blir kursendring for organisasjonen og Kåre Johan Lid, leder for Misjonssambandet Norge, er glad for at ny generalsekretær kom på plass «såpass raskt». (Montasje: Vårt Land)