Mener Den norske kirke kan lære av pinsepastorens entusiasme

TROSUTTRYKK: I en fersk bok har pinsepastor Thomas Neteland slått et slag for «kristen entusiasme». Lederen for Norges Kristelige Studentforbund tror Den norske kirke har noe å lære. – Jeg etterlyser en større utadvendthet og åpenhet om det vi tror på, sier Eilif Tanberg.