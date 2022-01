SKOLEGUDSTJENESTE: I gjeldende opplæringslov finnes allerede et forbud mot forkynnelse i undervisningen, men det er kun knyttet til KRLE-faget. I det aktuelle lovforslaget som ble sendt ut på høring i sommer, foreslås at forbudet mot forkynning «skal gjelde all opplæring». Det vil kunne skape en ny debatt om skolegudstjenestene, tror Kirkerådet. (Bård Bøe)