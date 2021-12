OMSKRIVING: – Det er helt riktig at det er et brudd på åndsverkloven. Og det er det det er. Utover det synes jeg dette er en fillesak, med det forbehold at for Eyvind Skeie skjønner jeg at det ikke er en fillesak, sier Thor Gjerund Eriksen i Dagsnytt 18. (Terje Pedersen/NTB)