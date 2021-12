Den katolske kirke strammer inn på nattverdspraksis

– På grunn av den nye smittesituasjonen har biskopen gjeninnført påbud om at kun kommunion (nattverd, journ.anm.) i hånden er lov, sier Anne Mette Ringdal, kansler og personalsjef i Oslo katolske bispedømme.

Både Den norske kirke og Norges kristne råd har denne uken oppdatert sine smittevernveiledere etter at regjeringen tidligere denne uken strammet inn på smitteverntiltakene grunnet koronasituasjonen.

I Den katolske kirke forholder de seg til myndighetenes anbefalinger om blant annet antall personer på offentlige arrangementer og én meters-regelen. De oppfordrer dessuten sine medlemmer til å bruke munnbind både inn og ut av gudstjenester, samt på kirkebakken.

I tillegg har de altså sett seg nødt til å stramme inn på en nattverdspraksis – såkalt munnkommunion – som ifølge Ringdal er spesielt utbredt i enkelte, katolske miljøer. Det ble besluttet av biskop Bernt I. Eidsvig i Oslo katolske bispedømme på torsdag, etter anbefaling fra Presterådet.

Kunngjøring i St. olavs domkirke. RESTRIKSJONER: Biskop Bernt I. Eidsvig har besluttet at kun håndkommunion er tillat i Oslo katolske bispedømme. (Ole Martin Wold/NTB)

Ingen norsk tradisjon

«På grunn av stadig mange uvaksinerte blant våre troende og at den såkalte omikron-varianten av covid-19 er meget smittsom, gjeninnfører biskop Eidsvig påbudet om håndkommunion i Oslo katolske bispedømme. Håndkommunion er derfor den eneste tillatte form inntil videre», heter det på nettsiden til Den katolske kirke.

– Hva er symbolikken bak munnkommunion?

– Vi tror at brødet og vinen er Kristi legeme, og ikke bare et symbol på Kristi legeme. Ved at en mottar kommunion direkte i munnen er tanken at Kristi lege blir minst mulig besudlet ved at man ikke tar på det selv, men får det fra presten som Kristus virker gjennom, forteller Ringdal.

Hun forteller at dette er en litt uvanlig praksis i norsk tradisjon.

– I Norge får de fleste katolikker Kristi legeme i hånden og putter det i munnen selv, men de som holder seg til den andre tradisjonen mener at kommunionen ikke er verdig hvis man ikke får den direkte i munnen, sier Ringstad.

Har utløst diskusjon

Biskopens påbud vil trolig derfor falle enkelte katolikker tungt for brystet, tror hun.

– Vil de anse håndkommunion som verdig når biskopen har påbudt det?

– Noen vil nok ikke det. Det har vært en stor diskusjon i kirken vår under pandemitiden om akkurat dette, og det kan være både geistlige og lekfolk som vil mene at det ikke er verdig.

Ifølge Ringstad er håndkommunion Kirkens eldste praksis og var enerådende i de første 800–900 årene av kirkens historie.

Det siste døgnet er det registrert 5.413 koronasmittede i Norge. Det er 1.222 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste smittetallet så langt, melder nyhetsbyrået NTB natt til lørdag.

