JUL I KIRKEN: – Jeg er trygg på at 18 måneder med hel eller delvis nedstengning, og kontinuerlige tiltak gjør at kirkene raskt klarer å omstille seg og hente opp igjen gode rutiner for smittevern, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR) i en pressemelding. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)