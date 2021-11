Sylvi Listhaug raser mot klima-forbønn

I forkant av klimatoppmøtet i Glasgow har det blitt utarbeidet flere forslag til ferdigskrevne forbønner, til bruk i gudstjenester over hele landet. Den ene er skrevet av bønnetekstforfatter og MDG-representant i Kristiansand bystyre, Hildegunn Marie Tønnesen Seip. Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke imponert over teksten – eller valget av forfatter, ifølge VG.

– Det virker som om kirken er mer opptatt av å drive sosialistisk politikk enn å drive med teologi. At medlemmer i MDG skriver tekster for Den norske kirke sier egentlig det meste. Det er ikke rart svært mange føler kirken er mer en politisk aktør enn noe annet, sier Listhaug til VG.

Preses forsvarer

Bønnetekstforfatter Tønnesen Seip forsvarer teksten overfor VG og avviser at bønnen er preget av at hun er MDG-politiker:

– Nei, jeg bidrar med dette som troende. På samme måte har jeg skrevet bønner i Bærekraftsboken. Jeg opptrer ikke partipolitisk når jeg skriver bønner. Dette blir skrevet ut fra en kristen sammenheng på et overordnet nivå, sier hun til VG.

Preses Olav Fykse Tveit avviser overfor VG kritikken av Seip og understreker at «det er ganske spesielt» at Listhaug tolker bønnen inn i en partipolitisk sammenheng. Fykse Tveit har også skrevet en egen bønn i forbindelse med klimatoppmøtet.

Hele forbønnen til Seip er gjort tilgjengelig på Norges kristne råds nettsider. Generalsekretær Erhard Hermansen skriver i en uttalelse at han mener en slik forbønn er viktig:

– Når delegater og verdens ledere samles, trengs det forbønn for gode løsninger som skaper klimarettferdighet, sier han ifølge nettsiden.

Her er teksten i sin helhet:

Klimaforbønn I forkant av og under klimatoppmøtet i Glasgow i november 2021

Vi ber for din verden, Gud, vår skaper og opprettholder – for alt som klimakrisen truer med å ødelegge og for alle som rammes av klimaendringene. Vern om naturen og det myldrende artsmangfoldet. Vern om oss mennesker og alle våre medskapninger. Kom med fred til alle som tynges av klimaangst og sorg over ødeleggelsene vi har bidratt til. Herre, forbarm deg.

Bønnesvar: Gud, skap i oss tro, håp og handling – Herre, hør vår bønn

Vi ber om at alle med lederansvar må ta miljøkrisen på alvor og gjøre sitt beste for å ta vare på skaperverket. Vi ber spesielt for utsendingene til klimatoppmøtet, om visdom og handlekraft og godt samarbeid. Vis oss alle vårt ansvar og utrust oss til å bære det sammen. Herre, forbarm deg.

Bønnesvar: Gud, skap i oss tro, håp og handling – Herre, hør vår bønn

Gud, vi kjenner ditt skaperverk sukke under vekten av vårt jag etter vind. Se i nåde til oss og hjelp oss å vende om, selv når endringene koster. Sammen med resten av skaperverket lengter vi etter liv og helse for jorda vår. Styrk oss i kampen og håpet. Herre, forbarm deg.

Bønnesvar: Gud, skap i oss tro, håp og handling – Herre, hør vår bønn

Ikke alene

Sylvi Listhaug er ikke den første som kritiserer Den norske kirke for å være politisk i klimaspørsmålet. Tidligere Unge Høyre-politiker Daniel Skjevik-Aasberg kritiserte tidligere denne høsten en klimamesse i Oslo domkirke, hvor blant annet aktivistgruppa Extinction Rebellion var invitert.

«Aldri før har jeg følt meg så fremmed og malplassert i et kirkerom. Jeg kan umulig ha vært den eneste. De seneste årene har vi riktignok blitt vant med aksjoner fra kirken om alt fra oljestopp og Israel-boikott til tallfesting av hvor mange flyktninger Norge bør ta imot og beskjed om at statsminister Erna Solberg må skamme seg. Kirken tar det likevel et skritt videre ved å støtte en gruppe som vil undergrave demokratiet», skrev han i et innlegg i Vårt Land.

Representanter fra Oslo domkirke forsvarte invitasjonen i etterkant.

«For domkirken var dette en god anledning til å synliggjøre – midt i Oslo sentrum – at også kirken tar klimaspørsmålet på største alvor. Dette i tråd med Den norske kirkes forpliktelse på vern om skaperverket», skrev domprost Anne-May Grasaas og domkirkeprest Valborg Orset Stene i sitt svar til Skjevik-Aasberg.

Mange religiøse aktører til stede

Vårt Land har tidligere omtalt at en rekke religiøse aktører er på plass i Glasgow, blant dem Norges kristne råd og ungdomsutvalget i Den norske kirke. Nora Antonsen, utvalgets leder, tror det rekordstore oppmøtet fra trosaktører først og fremst handler om solidaritet.

– Man kjenner nok virkelig på at klimakrisa er så truende at vi har en liten åpning for å begrense den. Det handler om solidaritet ikke bare for kristne, men hele verdens befolkning, sa Antonsen til Vårt Land i forbindelse med toppmøtet.