Dansk prest dømt for drap: Planla å oppløse konas lik i syre

Forklaringen til den 45 år gamle soknepresten, som han hadde kommet med i et lukket rettsmøte, ble tirsdag lest opp i retten i Hillerød.

Presten forklarte at han drepte kona ved først å slå en stein i hodet hennes for deretter å holde for nesen og munnen hennes til hun døde.

Ifølge 45-åringen var ekteskapet på hell, og kona slet med psykiske lidelser. Han har forklart at han ville at hun skulle få fred. De hadde to barn sammen.

Soknepresten har fortalt at han planla drapet i én uke, og han hadde blant annet kjøpt inn saltstyre for å oppløse liket hennes i.

Planen var opprinnelig at det skulle se ut som om kona hadde forsvunnet for å ta sitt eget liv. Presten la senere kortene på bordet og tilsto alt. Saken gikk som en tilståelsessak og straffeutmålingen endte på 15 års fengsel.

Nektet i månedsvis

I oktober i fjor ble 43-årige Maria Fram Jacobsen meldt savnet. Omtrent tre uker senere blir hennes ektemann siktet for drap. I månedsvis benektet han for å ha drept sin kone, men 11. juni meldte flere medier at han skal ha tilstått drap i avhør med politiet. Én uke senere opplyste politiet at de hadde funnet «jordiske rester» fra avdøde.

Den domfelte har siden 2014 vært sokneprest i Hedehusene-Reerslev prosti på Sjælland.

Krevde lukket rett

Mandag startet rettssaken mot ham. Prestens forsvarsadvokat sier at presten ikke ville forklare seg hvis retten gikk for åpne dører. Dommeren imøtegikk dette kravet.

Kristeligt Dagblad skriver at påtalemyndigheten også ønsket en lukket rettssal. Påtalemyndigheten fryktet tilståelsen og forklaringen ikke ville være tilstrekkelig for domfellelse, og de ønsket ikke at hans forklaring skulle påvirke vitneforklaringene.

Påberopte seg taushetsplikt

I avhør etter arrestasjonen skal presten ha ønsket å slippe å uttale seg, og påberopte seg presters taushetsplikt. Ifølge Berlingske Tidende skal ikke dommeren ha forstått hvordan en prest kan påberope seg taushetsplikt i en sak der han selv er siktet, og mistanken mot ham ble styrket.

Før tiltalte i politiavhør erkjente å ha drept kona, var det planlagt rettssak mot ham i oktober. Etter tilståelsen i politiavhøret ble rettssaken framskyndet.