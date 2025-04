Nå er dommen om underslaget i KrF klar

I juni 2023 meldte Vårt Land at KrF hadde anmeldt en tidligere KrF-politiker for underslag.

Våren 2024 fortalte Vårt Land at KrF anslo at underslaget var på rundt én million kroner til sammen, og dermed blant de største i et norsk politisk parti.

Nå er dommen fra tingretten klar: Den tidligere KrF-politikeren er funnet skyldig i grovt underslag og i dokumentfalsk.

Ifølge dommen er underslaget mindre enn partiet selv anslo: drøye en halv million kroner.

KrFer tilsto alt – dømt til fengsel

Den dømte hadde på forhånd tilstått forholdene i tiltalen uten forbehold og gjorde det samme i tingretten. Det er altså snakk om en tilståelsesdom.

Etter en samlet vurdering ble den tidligere KrF-politikeren dømt til fengsel i seks måneder. Halvparten av tiden er vel å merke betinget.

Betinget vil si at du ikke må sone i fengsel. Lang saksbehandlingstid, tilståelsen og personlige forhold bidro i formildende retning, ifølge dommen. Misbruk av tillitsverv var skjerpende.

Dommen er i tråd med siktelsen til påtalemyndigheten, altså politiet. Retten var litt mildere i straffeutmålingen: én måned mindre ubetinget fengsel.

Betalte tilbake deler før hen ble avdekket

Den tidligere KrF-politikeren hadde allerede betalt tilbake noe av beløpet før underslaget ble avdekket, fremgår det av dommen.

Retten trodde eks-politikeren på at hen hadde tenkt å betale tilbake resten av beløpet også.

Foruten fengselsstraffen ble hen dømt til å betale tilbake resten av pengene fra underslaget til KrF.

Den dømte forklarte i retten at hen var i en presset økonomisk situasjon i tiden underslaget pågikk.

Forsvareren: – Viktig å bli ferdig med en sånn sak

Vårt Land har vært i kontakt med forsvareren til den tidligere KrF-politikeren.

– Vi kommer ikke til å anke en sånn dom. Generelt er det viktig å prøve å få blitt ferdig med en sånn sak, sier forsvareren.

Hen ønsker ikke å kommentere dommen utover det.

TRIST SAK: Ingunn E. Ulfsten har håndtert underslagssaken for KrF. Hun kaller saken trist og er glad den nå er avsluttet. (Erlend Berge)

KrF: – Glade for tilståelse

KrF er glade for at saken nå er avsluttet og at den «tiltalte har erkjent og tilstått», skriver Ingunn E. Ulfsten til Vårt Land.

Som KrFs øverste administrative leder har hun holdt i saken for partiet. Den har kostet partiet penger og mye arbeid, forteller hun.

Ulfsten sier at det var KrFs kontrollrutiner som oppdaget underslaget og minner om at partiet har strammet dem ytterligere inn i ettertid.

– Det er trist at en av våre egne valgte å begå kriminalitet for å løse sine private utfordringer på vår bekostning. Det vitner som en vanskelig situasjon for vedkommende, skriver Ulfsten per e-post.

Vårt Land har valgt å anonymisere

Vårt Land har valgt å anonymisere både dømte, politi, forsvarer og tingrett.

Årsaken er at belastningen for den dømte ved å bli navngitt overstiger viktigheten av å navngi.

Hen er ikke et rikspolitisk navn og har tilstått alt hen nå er dømt for.