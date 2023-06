KrF anmeldte underslag i eget parti – nå letter politiet på sløret

– Den mistenkte er anmeldt for økonomisk mislighold, bekrefter den politifaglige etterforskningslederen i saken overfor Vårt Land.

Fredag skrev Vårt Land at KrF har anmeldt en tidligere politiker i partiet for underslag. Det dreier seg ikke om et rikspolitisk navn. Etterforskningen er nå i startgropa.

– Vi har fått en god dialog med mistenkte og har blitt enige om en plan for etterforskning og avhør utover sensommeren og høsten, sier politiets etterforskningsleder.

Vårt Land har snakket med den mistenkte, som ikke ønsker å uttale seg til pressen og viser til sin advokat.

Torsdag hadde advokaten ikke mottatt sakspapirene ennå og ønsket ikke å gi en kommentar.

– Vårt inntrykk er at det dreier seg om grovt underslag

KrF anslår at inntil én million kroner kan være underslått over en treårsperiode. Nå kommenterer politiet for første gang anmeldelsen og etterforskningen:

– Vårt inntrykk er at det dreier seg om grovt underslag, men vi må gå nærmere inn for å avdekke omfang og hva det gjelder spesifikt, sier politiets etterforskningsleder, og legger til:

– Det er ikke uvanlig at det i tillegg er snakk om dokumentfalsk og regnskapsmanipulasjon i slike saker

Vårt Land har valgt å anonymisere både den mistenkte og politiets etterforskningsleder, siden det verken er tatt ut siktelse eller avgitt dom i saken.

Uklart om mistenkte erkjenner straffeskyld eller ei

Strafferammen for grovt underslag er på inntil seks år:

– Men denne saken er ikke i kategorien som kan gi straff opp mot seks år, sier etterforskningslederen.

Det er ennå uklart om mistenkte erkjenner straffeskyld eller ei, ifølge politiet.

– Årsaken er at vi ikke har hatt innledende avhør, bare innledende kontakt. Men jeg opplever at mistenkte har et ønske om å bidra og at dialogen er positiv.

Politiet: – Ikke unikt at politisk parti anmelder underslag

– Hvor vanlig er det med en sånn anmeldelse fra et politisk parti?

– Det har vært flere tilsvarende saker, for eksempel fra Rødt i Skien, svarer etterforskningslederen.

I mars ble en tidligere kasserer i Rødt i Skien siktet for underslag av én million kroner.

– Underslag fra personer med tilgang på penger er ikke så uvanlig i organisasjoner. Vi får ofte anmeldelser av grovt underslag, utdyper etterforskningslederen.

Dette inntrykket er preget av arbeidshverdagen i politiet, understreker hen. Hvor vanlig økonomisk mislighold i partier og organisasjoner er i stort, kan hen ikke slå fast.

ALVORLIG: Generalsekretær Ingunn Ulfsten håndterer anmeldelsen for KrF. Hun kaller saken trist og alvorlig. (Charlotte Førde Skomsøy)

KrF-general: – Meget trist og alvorlig sak

Ifølge Kristelig Folkeparti skal de forsvunne pengene ha blitt oppdaget i en rutinekontroll. Etter det Vårt Land forstår skjedde det tidligere i år.

– Dette er en meget trist og veldig alvorlig sak, sa generalsekretær Ingunn Ulfsten til Vårt Land før helgen.

– Saken tas på høyeste alvor og vi gjennomgår rutiner sånn at ikke skje igjen, utdypet hun.