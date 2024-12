– Kjære nominasjonsmøte. Endelig får vi en god liste, spøker Bjørn Ropstad til latter fra salen i Grimstad misjonskirke.

Kommentaren er et stikk til sønnen Kjell Ingolf Ropstad, som for første gang på 16 år ikke stiller som stortingskandidat. Dermed har den ettertraktede topplassen i på Agder-lista stått ledig.

Lenge lå det an til at det ville bli kampvotering mellom fylkesleder Jorunn Gleditsch Lossius (44) og Jørgen Kristiansen (48), tidligere varaordfører for KrF i Kristiansand. I midten av november gjorde Kristiansen det imidlertid klart at han likevel ikke ville utfordre Lossius om førsteplassen.

Dermed var det klart for at Lossius kunne klappes inn av et enstemmig nominasjonsmøte fredag.

– Hjertelig takk for tilliten. Det er en veldig glad og veldig rørt dame som står foran dere. Å bli valgt som førstekandidat på Agder KrF sin stortingsliste er ærefullt og stort, sa Lossius da valget var en faktum.

Kristiansen fikk andreplassen, som trolig vil gi stortingsplass dersom KrF kommer over sperregrensen. Den mer usikre tredjeplassen gikk til samfunnsforsker Kjerstin Lianes Kjøndal (42).

Motivert til å bli nestleder

Førsteplassen regnes som en sikker stortingsplass, også dersom KrF forblir under sperregrensen etter valget neste høst. Siden partileder Dag Inge Ulstein ikke stiller til stortingsplass, har mange tatt til orde for at KrFs skal velge en nestleder med utsikt til sikker plass på Stortinget. Da er alles øyne rettet mot Agder, i tillegg til Rogaland, hvor Jonas Andersen Sayed nylig vant førsteplassen.

VALG: Jorunn Gleditsch Lossius ble valgt til toppkandidat for Agder fredag. Her sammen med andrekandidat Jørgen Kristiansen og stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad. (Herman Frantzen)

– Er du villig til å ta plass i partiledelsen?

– Jeg har hele tiden sagt at det er naturlig at de som får førsteplass i særlig i Agder og Rogaland bør villig til å ta et ansvar inn mot partiet, om det er ønskelig, sier Lossius.

Lossius var også kandidat til nestledervervet ved landsmøtet i fjor. Da måtte hun se seg slått av Ida Lindtveit Røse i kampvotering.

– Er motivasjonen til å bli nestleder fortsatt like sterk?

– Absolutt, motivasjonen er like sterk for å bidra der jeg kan for å løfte partiet. Jeg går inn både som representant for Agder som skal sikre gjennomslag for mitt fylke, og samtidig for å styrke partiet.

OMFAVNES: Varaordfører i Kristiansand, Charlotte Beckmann Finnestad, gratulerer Lossius med topplasseringen. (Herman Frantzen)

Tror abortlov vekker KrF-ånd

Den nyvalgte Agder-toppen mener stortingsvalget neste høst blir avgjørende for partiet.

– Vi må erkjenne at vi står foran et skjebnevalg for KrF. Selv har jeg stor tro på at det å bikke under sperregrensen var et engangstilfelle for KrF.

Hun mener partiet er rustet til å løfte seg det neste året, til tross for at de har lagt bak seg et turbulent halvår.

– Til tross for det vi var gjennom på sensommeren er folk utrolig konstruktive, særlig i lys av den radikale utvidelsen av abortloven som skjedde denne uken. Det vekker noe i både KrF-medlemmer og velgere, som ser at vi trenger et verdiforankret parti som løfter menneskeverdet.

Folk liker klar tale om hva de stemmer på. Det må være vår ambisjon, også i verdispørsmål. — Jorunn Gleditsch Lossius

Savner tydelighet fra ledelsen

– KrF har knapt vært over sperregrensen på målingene det siste året. Hva skal til for å løfte partiet igjen?

– Jeg tror vi må vise mer av bredden av politikken vår, samtidig som vi må holde på tydeligheten i verdispørsmål. Samfunnet har hatt mange tiår med verdirelativisme, og vi ser at en vind begynner å snu nå, sier hun, og nevner temaer som abort, kjønn og identitet, alkoholpolitikk og å unngå statlig overstyring av trossamfunn.

– Har partiet ikke lykkes med å være tydelig nok?

– Jeg mener at vi tidvis ikke har vært det. Vi merker at det gir gjenklang hos folk når våre ledere er tydelige. Særlig på Sør- og Vestlandet.

– Nylig har både partilederen og KrFU-lederen hatt flere utspill om kjønn og identitet i mediene. Merker du at folk responderer på det?

– Her på Sør- og Vestlandet er det tydelig, ja.

– Tror du den debatten vil prege KrF i valgkampen?

– Uavhengig av sak er tydelighet en sterk verdi. Folk liker klar tale om hva de stemmer på. Det må være vår ambisjon, også i verdispørsmål.

Dette er Agders topp fire på lista: Kjerstin Lianes Kjøndal, Georg Gulli, Jorunn Gleditsch Lossius, Jørgen Kristiansen. (Herman Frantzen)

Roser kjønns-utspill

Også andrekandidat Kristiansen mener KrFs nylige utspill om kjønn har nådd fram, også utenfor KrFs kjernevelgere. Da han takket nominasjonsmøtet, trakk han frem at flere ikke-KrFere har gitt god respons på KrF-toppenes budskap om to kjønn.

– Mange ikke KrF-ere sier nå at «de tokjønnsgreiene som KrF kjører nå, det er så utrolig bra at noen tør». Det er lyden, at noen tør å stå for noe, sa Kristiansen.

I møtet holdt Agder-kandidatene fast på ambisjonen om å komme over sperregrensen, og aller helst få inn tre kandidater fra Agder. Det kan være mulig dersom de får inn utjevningsmandat fra både Aust- og Vest-Agder.

– Nå ser vi at meningsmålingene begynner å tippe over fire, så det er fullt mulig, sa Kristiansen.