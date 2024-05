– Dette har ikke vært en enkel beslutning. Men akkurat det er jeg også glad for. For det viser jo at jeg synes det å drive politikk er veldig spennende, meningsfullt og kjekt, sier Ropstad.

Ropstad deler beslutningen med Vårt Land og regionavisen sin, Fædrelandsvennen. Fireårsperioden på Stortinget blir hans siste. Og etter fremskutte posisjoner som partileder og statsråd for Kristelig Folkeparti, er det tid for politisk oppbrudd neste høst.

I stortingskorridorene har Ropstad det siste året fremstått oppriktig overfor ulike pressefolk: På spørsmål om han fortsetter i politikken, har han sagt at valget er vanskelig.

– Men nå har jeg altså varslet nominasjonskomiteen i Agder at jeg ikke tar gjenvalg, sier han ved kontorpulten i KrFs stortingsfløy.

Det tok tid. Han «dyttet beslutningen» foran seg

– Det har vært en lang og vanskelig prosess?

– Derfor har jeg også dyttet beslutningen foran meg. Politikken har vært en så stor del av livet mitt, svarer Ropstad og sender blikket mot innrammede plakater som står på gulvet like ved.

Disse er fra tidlig KrFU-tid. Selv om han ennå ikke er fylt 40 år, er han en av de tunge veteranene i dagens KrF. Innvalgt i kommunestyret i Evje og Hornnes og i fylkesting som 18-åring. Og han var tidenes yngste KrF-er til å møte på Stortinget da han møtte som vararepresentant som 20-åring.

– Det er fint å få ha vært med på så mye. Og tenke tilbake på de gangene jeg selv har fått være med på å putte ballen i mål, sier han.

Ropstads nei til gjenvalg betyr at én av KrFs tre stortingsrepresentanter er på vei ut av politikken. Fortsatt er det uavklart om KrF-nestleder Dag Inge Ulstein ønsker fire nye år.

UNG OG LVOENDE: KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad på Skjærgårds Music & Mission Festival på Risøya i 2009. Ved stortingsvalget samme år var han førstekandidat for KrF i Aust-Agder. (Erlend Berge/Avisen Vårt Land)

Slutt for alltid? Det er ikke sikkert

I den rikspolitiske toppmanesjen har Kjell Ingolf Ropstad formet norsk politikk både som KrF-leder og barne- og familieminister i Solberg-regjeringen.

– Jeg er utrolig takknemlig for at partiet har gitt meg tillit – og at velgerne har stemt meg inn fire ganger. Men skal du ta en beslutning for årene helt frem til 2030, blir det for lang tid å binde seg. Derfor takker jeg nå nei.

Men for ham er politikken så sterkt innvevd i personen Ropstad at han ikke smeller igjen dører for godt.

– Jeg håper det blir en pause – og at jeg kanskje en gang kan komme tilbake til å drive politikk. Jeg vet at det ikke er så enkelt å planlegge et comeback. Mye annet kan skje i livet. Men i den tiden jeg er inne i nå – med familien min – så er jeg trygg på at valget mitt er riktig.

FAMILIE: Kjell Ingolf Ropstad har vært forsiktig med å trekke kona Arnbjørg Vedelden og barna deres inn i rampelyset. Her er et sjeldent bilde av ekteparet på Stortingets avslutningsmiddag i 2021. (Naina Helen Jåma/NTB)

Noen barneøyne – og et større ønske for familien

– Så ingen kan ringe til deg etter valget og si: Vi vil ha deg som statsråd?

– Nei. Jeg føler at det jeg nå varsler, er et svar på det også. Og så er det på langt nær noen selvfølge at noen ville ha ringt.

– Hva slags skillevei er dette?

– Det kjenneslitt som et samlivsbrudd. For meg er dette en stor beslutning og jeg takker nei til noe som har betydd veldig mye for meg.

– Hva var øyeblikket som ga beslutningen – var det noen barneøyne?

– Ja, det var jo det. Det var et ønske om større frihet for familien.

I den tiden jeg er inne i nå – med familien min – så er jeg trygg på at dette er riktig — Kjell Ingolf Ropstad

Så blir Ropstad preget. Og snakker om vemodet

Sentralt i KrF har det hersket usikkerhet, men det har også vært sterke håp om at Ropstad ville takke ja til fire nye år. For kanskje kommer et litt sterkere KrF i posisjon? Akkurat nå er Ropstad den sentrale politikeren med mest erfaring fra riksmanesjen.

– Hvordan har dette trykket virket på deg?

– Jeg er takknemlig for nettopp den støtten fra folk her på Stortinget og i hjemfylket. Det er kjekt å være ønsket. Så da blir beslutningen vemodig og vanskelig.

– Også det å sitte her og fortelle om beslutningen?

– Ja, det er vemodig, svarer Ropstad, som på dette punktet i samtalen er preget.

Store opp- og nedturer: Nå vil Ropstad lære mer et annet sted

Kjell Ingolf Ropstad har vært med på store opp- og nedturer i norsk politikk:

I 2019 førte han KrF inn i regjering for første gang siden 2005. Det skjedde etter et dramatisk og svært offentlig veivalg om regjeringssamarbeid, som daværende partileder Knut Arild Hareide innledet høsten 2018.

Ved stortingsvalget i 2021 måtte Ropstad, nå som KrF-leder, konstatere at partiet falt under sperregrensen på fire prosent for første gang. Kort tid senere gikk han av som følge av Aftenpostens pendlerboligavsløring.

I dagens opposisjons-KrF er Ropstad partiets finanspolitiske talsmann. Men han har gjennom de fire periodene sine på Stortinget vært «Multi-Ropstad», en som har kastet seg bredt inn i politikken. Og med debattstyrke inntatt studio og kjempet tøffe dueller med motstandere på nær hvilket som helst felt.

– Men for min del kan det nå bli nye, spennende utfordringer som gjør at jeg kan lære masse. Og hvis det blir sånn at jeg går inn i politikken igjen senere, kan det jo hende at jeg kan bidra mer.

AVGANGEN: Presset mot Kjell Ingolf Ropstad var stort i tiden rundt stortingsvalget i 2021. Kort etter valget trakk han seg som statsråd og partileder som følge av Aftenpostens pendlerboligavsløring om ham. Det ble den første i en rekke boligsaker i norsk politikk. (Erlend Berge/Vårt Land)

Uten boligsak, større sjanse for en fortsettelse i politikken

Akkurat nå har ikke Ropstad noen ny jobb i kikkerten.

– Jeg har jo et år igjen på Stortinget. Vi skal vinne et valg. Og vi skal «gunne på» for at det skal bli flere enn tre representanter i korridoren her.

– Hvor mye har stormen rundt boligsaken høsten etter valget påvirket beslutningen din?

– Konsekvensen var jo at jeg måtte trekke meg som partileder. Hadde jeg sittet som leder i dag, hadde jeg jo hatt ansvar for strategi for hvordan vi skal vinne valget i 2025. Da er det jo også en større sjanse for at jeg ville fortsatt, forklarer han.

Dermed blir det også lettere å ta det valget han nå gjør, erkjenner han. Etter stormen den høsten var han usikker på hvor meningsfullt det ville være i politikken fremover.

– Men det motsatte skjedde: Jeg opplevde mye støtte – stor raushet og mange heiarop, sier han.

REGJERINGEN: I 2019 gikk Kjell Ingolf Ropstad inn i Erna Solbergs regjering. Med det var alle de fire ikke-sosialistiske partiene samlet. I Granavolden-plattformen fikk KrF blant annet gjennomslag for økt barnetrygd og forsøk med fritidskort. (Erlend Berge/Vårt Land)

Den store triumfen handler om penger til barn

For selv med den posisjonen KrF i dag har utenfor dagens makt og flertall i Stortinget, mener han at partiet har klart å påvirke felt i norsk politikk.

– Som læreboksatsingen, som jo begynner å komme nå. Uten trykk fra KrF, hadde den ikke kommet. Også retningslinjer for skjermbruk og mobil er et eksempel på hvordan vi har kunnet påvirke. Jeg har stor tro på at vi kommer over sperregrensen i 2025 og gjør et bedre valg enn bare det også.

– Hva opplever du som din triumf i politikken?

– Å trekke ut én ting? Det er vanskelig. Men det at barnetrygden fikk en ny vår i norsk politikk, er en av tingene. Men alt slikt er jo et lagarbeid.

Nettopp økt barnetrygd – for første gang på en årrekke – var en av KrFs seire etter at partiet gikk inn i Solberg-regjeringen i 2019.

VEIVALGET: Ingen var uberørte da retningsstriden ble avgjort på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november 2018. Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad sin linje om borgerlig regjering vant med knapp margin mot partileder Knut Arild Hareides ønske om Ap og Sp. Hareide gikk av. (Erlend Berge/Avisen Vårt Land)

Mer krevende i norsk politikk. Hva tenker Ropstad?

– Er det noen trekk med norsk politikk vil du ikke savne?

– Debatter sent på kvelder og tidlig om morgenen. Det at du må være «påskrudd 24/7» – hele tiden. Det er kjekt, men krevende personlig. Men politikken er også blitt mer polarisert. Det er nødvendigvis ikke slik at folk tolker hverandre i beste mening.

– Har du noen råd til Agder KrF, som skal finne etterfølgeren din?

– Det finnes mange gode kandidater. Det løser Agder KrF på en god måte.

---

Tungt løp i KrF

Kjell Ingolf Ropstad var KrFs leder fra 2019 til 2021. Han trakk seg etter drama rundt boligsak den høsten. Var KrFs nestleder fra 2017.

Lenge før det satt han i KrFs sentralstyre. Han er i dag en av KrFs tre stortingsrepresentanter.

Ropstad var barne- og familieminister fra januar 2019 til september 2021. Da hadde han også ansvar for tros- og livssynsfeltet.

---