– Jeg skulle veldig gjerne hatt 1.-plassen, men jeg har ingen planer om å gå inn for en kampvotering om den. Det er en ære å stå på KrFs liste.

Det svarer Jørgen Kristiansen på spørsmål fra Vårt Land om han vil la seg benke mot Jorunn Gleditsch Lossius på nominasjonsmøtet i Agder KrF 6. desember.

Dermed kan den ventede duellen på nominasjonsmøtet om førsteplassen på KrFs valglister i Vest- og Aust-Agder være over før den har begynt.

KrFs sikre stortingsplass i Vest-Agder ble ledig etter at Kjell Ingolf Ropstad varslet at han gir seg i rikspolitikken før sommeren. Kort tid etter meldte både Kristiansen og Lossius at de ønsket plassen.

Kristiansen er siviløkonom og eks-varaordfører i Kristiansand (2011-2019). Lossius er fylkesleder og fylkesvaraordfører i Agder og kommer fra Lillesand.

Avklaringen fra Kristiansen kommer to dager etter at nominasjonskomiteen i Agder KrF satt Lossius på 1. plass og ham på 2. plass i sin innstilling.

Klarer vi sperregrensen på fire prosent ved stortingsvalget nasjonalt, så blir det jo fast plass på meg også før en får snudd seg — Jørgen Kristiansen

Vil stå på 2. plass og respekterer ønsket om felles liste

Til Vårt Land sier Jørgen Kristiansen at han fortsatt kan tenke seg å stå på 2. plass på KrFs felles valgliste for Vest- og Aust-Agder.

– Egentlig mener jeg at vi burde hatt to valglister, at det hadde vært klokt. Men partiet ønsker å ha samme valgliste på begge valgdistrikter, så da respekterer jeg det, sier Kristiansen.

Han beskriver nominasjonsprosessen som «grei».

Kristiansand-profilen anslår selv at han ville hatt flertall i Vest-Agder med det gamle systemet med ulike lister. I Agder som helhet har derimot fylkesleder Jorunn Gleditsch Lossius flertall, ifølge ham.

– Er det av hensyn til ro og samhold at du ikke tar en kampvotering?

– Nei, altså, etter en samlet vurdering så har jeg kommet fram til at jeg ikke går for en kampvotering.

– Det har ikke vært noe press fra topp-hold eller noe sånt?

– Nei, overhodet ikke. De er en fin gjeng. Og klarer vi sperregrensen på fire prosent ved stortingsvalget nasjonalt, så blir det jo fast plass på meg også før en får snudd seg, svarer Kristiansen.

KRF Landsmøte 2023 GLAD: Jorunn Lossius sier hun er glad for at Jørgen Kristiansen har bestemt seg for å takke ja til andreplassen på Agder KrFs stortingsliste. (Lars Thomas Nordby/NTB)

Lossius glad for beslutningen: – Jørgen og jeg er et bra team

Dermed ligger det an til at Jorunn Gleditsch Lossius velges som KrFs førstekandidat i Agder på møtet 6. desember.

«Jeg er naturligvis glad for at Jørgen falt ned på den beslutningen. Jeg og Jørgen er et skikkelig bra team. Da vi drev valgkamp sammen i forrige runde endte vi opp med et godt valgresultat, og at KrF gikk frem i Agder», skriver hun i en SMS til Vårt Land.

Lossius møtte fast på Stortinget da Kjell Ingolf Ropstad var KrF-statsråd fra 2019 til 2021. Nå kan det altså være duket for et comeback.

I 2023 var hun dessuten nestlederkandidat i KrF, men tapte til slutt for Ida Lindtveit Røse. Etter Olaug Bollestads avgang og Dag Inge Ulsteins opprykk til partileder, har en nestlederplass nå blitt ledig.

Flere i partiet ønsker at den skal fylles av noen med utsikter til sikker stortingsplass. I så fall vil Lossius være en av få kandidater sammen med Jonas Andersen Sayed i Rogaland, som nylig vant 1.-plassen i Rogaland.

Lossius skriver til Vårt Land at hun gleder seg til å stå på i valgkampen sammen med Jørgen Kristiansen og andre på Agder-lista for å «sikre et enda bedre resultat».