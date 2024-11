Ny vending om KrF-underslag

Snart halvannet år har gått siden Vårt Land meldte at KrF hadde anmeldt en tidligere KrF-politiker for underslag. Vedkommende ble siden siktet.

I vår meldte Vårt Land om nye detaljer i saken: underslaget er trolig blant de største i et norsk politisk parti.

– Våre undersøkelser viser at det er snakk om rundt én million kroner til sammen, sa generalsekretær Ingunn E. Ulfsten i KrF da.

KrF-beløpet har siden blitt overgått av en Ap-politiker i Buskerud, som nå møter i tingretten tiltalt for å ha underslått 3,5 millioner kroner fra Arbeiderpartiet og 1,6 millioner fra LO. Det melder NRK.

Ny vending: Sendt tilbake til etterforskerne

Nå har underslagssaken til KrF tatt en ny vending: Saken er returnert til fortsatt etterforskning, får Vårt Land opplyst av politiadvokaten i det aktuelle politidistriktet.

– Saken er returnert til fortsatt etterforskning, skriver hen i en SMS.

Dermed er det tilbake til start, snart et halvt år etter at politiet sa seg ferdig med etterforskningen og oversendte saken til påtalemyndigheten.

Der overtok en politiadvokat saken og arbeidet videre for å komme fram til en påtalebeslutning – altså en avgjørelse om hvorvidt siktede skal tiltales og i så fall for hva.

Nå er altså den foreløpige konklusjonen klar: Politiet skal etterforske mer.

Dette sier siktedes forsvarer og KrFs generalsekretær

Vårt Land har valgt å anonymisere både siktede, politi og forsvarer, siden det ennå ikke er avgjort om vedkommende blir tiltalt og det ikke er avgitt en dom.

Vårt Land kjenner siktedes identitet. Hen er ikke et rikspolitisk navn.

– Det virker som at saken fremdeles er under etterforskning. Utover det har jeg ingen kommentar, sier siktedes forsvarer til Vårt Land.

Også KrF har fått beskjed om at saken er sendt tilbake til politiet for videre etterforskning, skriver generalsekretær Ingunn E. Ulfsten til Vårt Land:

«Hvis det er behov for ytterligere etterforskning og mere som må belyses i denne saken, er det fint at politiet tar tak i det. Vi har tillit til at politiet og rettsvesenet håndterer denne saken på en god måte», skriver hun.