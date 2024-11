Knepen seier i kampen om Rogaland KrF

Nominasjonskomiteen i Rogaland KrF hadde i forkant av tirsdagens møte innstilt både tidligere Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed og KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland til topp-plassene på fylkets stortingsliste før valget i 2025.

Rett før klokka 20 ble det klart at Sayed får førsteplassen for Rogaland KrF. Det melder Dagen og Stavanger Aftenblad.

Bjuland fikk 59 stemmer mot Sayeds 62.

I forkant hadde 11 lokallagene spilt inn Sayed og 12 lokallag ønsket Bjuland.

Den første innstillingen fra Rogaland KrF slo ned som en bombe i deler av partiet. Stortingsvaraen og KrFU-lederen Bjuland var ikke på noen av plassene på listen, på tross av at han hadde hatt andreplassen bak partileder Olaug Bollestad under valget i 2021.

Da var forklaringen at Bjuland ikke var vraket, men at han hadde takket nei til innstilling som nummer to på lista i fylket.

Sayed har tidligere uttalt at til tross for listetoppnominasjon så har han ikke ambisjoner om lederverv i partiet.