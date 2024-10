Nominasjonskomiteen i Rogaland KrF har i sin endelige innstilling foreslått både tidligere Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed og KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland til topp-plassene på fylkets stortingsliste før valget i 2025.

– Høringsrunden viste at det er tilnærmet lik støtte til både Hadle Rasmus Bjuland og Jonas Andersen Sayed. Komiteen har derfor valgt å innstille begge kandidatene på førsteplassen og andreplassen, sier Oddny Helen Turøy i en pressemelding fra Rogaland KrF.

Det betyr at Hadle Rasmus Bjuland har snudd, etter han tidligere varslet at han kun ville stille til valg for Rogaland KrF dersom han fikk førsteplassen på lista.

– Det ville uansett vært opp til nominasjonsmøtet 5. november å avgjøre rekkefølgen endelig, og jeg er veldig glad for at de begge sier seg motivert for både første- og andreplassen. Dette er helt i tråd med et tydelig ønske fra lokallagene, sier Turøy.

Stiller også som nestlederkandidater

Den første innstillingen fra Rogaland KrF slo ned som en bombe i deler av partiet. Stortingsvaraen og KrFU-lederen Bjuland var ikke på noen av plassene på listen, på tross av at han hadde hatt andreplassen bak partileder Olaug Bollestad under valget i 2021.

– Vi har ikke vraket Hadle Rasmus Bjuland, vi har innstilt ham på andreplass, men han valgte å takke nei til det, forklarte Oddny Helen Turøy, leder i nominasjonskomiteen i Rogaland KrF til Vårt Land.

Bjuland bekreftet det samme, og sa at han «måtte ta konsekvensene» av at både han og Sayed kun stilte seg disponible til førsteplassen på lista.

Tirsdag kveld ble det klart at både Bjuland og Sayed stilte seg disponible til å bli andre nestleder i KrF. Sayed har tidligere sagt til Vårt Land at han ikke hadde «noen ambisjoner» om å ta et nestlederverv i partiet.

Artikkelen oppdateres

---

Disse topper Rogaland KrFs liste:

1. og 2. plass: Jonas Andersen Sayed og Hadle Rasmus Bjuland

3. plass: Siri Bloch Lindtveit

4. plass: May Synnøve Rygh

5. plass: Anne Kristin Bruns

---