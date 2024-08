Reaksjonene er samstemte når KrF velger å sende Dag Inge Ulstein, som har takket nei til gjenvalg på Stortinget, til partilederdebatten i Arendal i stedet for partiets andre nestleder Ida Lindveit Røse.

– Det er rart at de ikke sender Røse, som er noen de bør ønske å profilere, sier valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

Røse ble valgt som nestleder i KrF i 2023 etter en nestlederduell mot Jorunn Gleditsch Lossius fra Agder. Partiet har gitt henne førsteplassen på nominasjonslisten i Akershus. Røse blir ofte beskrevet som en viktig profil i et parti hvor to av tre sittende stortingsrepresentanter har varslet at de ikke vil ta gjenvalg.

Tuastad mener det er forholdsvis uproblematisk at Dag Inge Ulstein tar debatten, og peker på at han er en profilert og erfaren debattant. Likevel forstår han ikke valget til partiet dersom det ikke skyldes rene praktiske hensyn.

– Man skulle tro de ville bruke dette som en anledning for å bygge opp Røse, sier han.

– Desperat behov

– Jeg ville tenkt at dette er et parti med et desperat behov for nye profiler. KrF strever med å komme seg over sperregrensen og med å bygge parti, de er representert i veldig få landsdeler, og da ville partilederdebatten vært en unik mulighet til å bygge noen opp, sier Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende, den største avisen i Dag Inge Ulsteins hjemdistrikt.

I motsetning til Tuastad, ser hun ikke verdien av at det er Ulstein som tar selve debatten.

– Han er jo ikke akkurat en som briljerer i debatt, sier Eikefjord til Vårt Land.

Hun mener at partiet har mange utfordringer de må takle fremover, blant annet mangelen på synlige nasjonale profiler og en utydelig strategi. Hun peker på den konservative KrF-politikeren Joel Ystebø som noen som har fått oppmerksomhet i Bergen, men som ikke har klart å bryte den nasjonale lydmuren.

– Jeg ville uansett tenkt at de må satse på fremtiden, og ikke fortiden. Hvis partiet vil ha Røse som en kommende profil trenger hun både treningen og profileringen en slik debatt kan gi, sier Eikefjord.

Kjemper mot sperregrensen

Kristelig folkeparti klarte å nå den symbolsk viktige sperregrensen på fire prosent i kommunevalget i 2023, men er avhengig av å gjøre det samme i stortingsvalget dersom de skal være med på å sikre et borgerlig flertall med Erna Solbergs Høyre i 2025. Det kan bli vanskelig, skal vi tro meningsmålingene.

KrF har i en periode klart å holde hodet over sperregrensen, ifølge en sammenstilling av meningsmålingene som blir gjort i Norge lagd av Poll of polls. Men i juni, juli og august har trenden vært at partiet ligger langt unna viktige utjevningsmandater.

På en enkeltmåling gjort av TV2 i starten av juli, var partiet var nede på 3,5 prosent av stemmene.

BORGERLIG SAMLING: Erna Solberg (H), Sylvi Listhaug (Frp) og Guri Melby (V) vil få en mannlig erstatter for Olaug Bollestad under årets utgave av partilederdebatten i Arendal.

– Blir usynlig fremover

– Dette skjønner jeg ikke helt grunnen til at de gjør, sier Hilde Øvrebekk, politisk kommentator i Stavanger Aftenblad, den eneste gjenlevende dagsavisen i Olaug Bollestads hjemby.

– En sånn plass i rampelyset er mye verdt, spesielt for profiler som forsøker å komme opp og frem, sier Øvrebekk.

Øvrebekk peker på det samme som sin kollega i Bergen: KrF har få synlige nasjonale profiler. Hun drar frem KrFU-leder og stortingsvara Hadle Bjuland, også fra Stavanger, som et unntak.

– Det er litt rart å sende noen som takker nei til gjenvalg, og som kan komme til å bli usynlig fremover, i stedet for å reise noen av disse unge, nye talentene de er helt avhengige av, sier Øvrebekk.

KrF synes å være uenig i at det er noe rart ved valget i det store og det hele. Generalsekretær Ingunn Ulfsten kaller det hele «naturlig»:

– Det er helt naturlig at første nestleder blir fungerende partileder når partileder er sykemeldt. Jeg er helt sikker på at Dag Inge kommer til å gjøre en god figur i partilederdebatten, og vi gleder oss til å se ham i aksjon, skriver Ulsten i en epost til Vårt Land.

IKKE RART: Generalsekretær Ingunn Ulfsten i KrF kaller valget av Dag Inge Ulstein som partilederdebattdeltaker «helt naturlig». (Erlend Berge)

Sykemelding kan skape uro

Dag Inge Ulstein har vært fungerende partileder siden Olaug Bollestad ble sykemeldt i starten av juni. Nylig kom beskjeden om at sykemeldingen ble forlenget til 31. august.

Svein Erik Tuastad ved UiS mener også at Bollestads forlengede sykemelding kan by på problemer for partiet.

– Hvis dette skaper uro blant de tillitsvalgte og de frivillige kan det gjøre valgkampen vanskeligere, sier Tuastad til Vårt Land.

I hjemfylket er det også bekymring for at Bollestads sko kan bli vanskelig å fylle på den nasjonale scenen.

– Bollestad er en folkelig og populær politiker. Når hun forsvinner ut må de fylle det tomrommet, sier Øvrebekk i Stavanger Aftenblad.