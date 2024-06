Dag Inge Ulstein (KrF) takker nei til gjenvalg på Stortinget – og som nestleder i KrF

KrF-nestleder Dag Inge Ulstein bekrefter nyheten overfor Vårt Land tidlig mandag ettermiddag.

«I dag har jeg altså fortalt lederen av valgnemnden og den lokale nominasjonskomiteen at jeg ikke tar gjenvalg til Stortinget», uttaler Ulstein.

På spørsmål fra Vårt Land om det også betyr at han ikke søker gjenvalg som KrF-nestleder på landsmøtet neste vår, svarer Ulstein:

– Jeg har gitt beskjed til valgkomiteen i KrF om at det ikke er naturlig da.

Det betyr at KrF-leder Olaug Bollestad mister én av sine nestledeer neste år og at hun er den eneste av dagens tre KrF-representanter som vil fortsette på Stortinget.

Fra før av har Kjell Ingolf Ropstad varslet i Vårt Land at han ikke tar gjenvalg som stortingsrepresentant fra Aust-Agder.

– Krevende dager

Avgjørelsen om å takke nei hviler på en helhetsvurdering hvor hensynet til familien inngår, sier Ulstein til Vårt Land.

– Det har vært 12 år intense år med mye meningsfullt og spennende, men også krevende dager. Hun som er er eldst hadde akkurat begynt i første klasse da Monica Mæland ringte. Hun er straks ferdig på videregående skole, sier Ulstein til Vårt Land.

Det er nemlig hele 12 år siden han gikk inn Monica Mæland (H) sin borgerlige «byregjering» i Bergen, før han fortsatte som finansbyråd i Harald Schjelderup (Ap) sin sentrum/venstre-versjon.

Siden bar det inn i rikspolitikken, som utviklingsminister i Solberg-regjeringen (2019-2021) og stortingsrepresentant etter valget i 2021. Der har Ulstein sittet i utenriks- og forsvarskomiteen.

– Jeg har ikke tenkt på hva jeg skal gjøre nå, sier Ulstein, som er tydelig på at han ikke har tenkt til å ligge på latsiden frem mot stortingsvalget i 2025.

– Det virker kanskje litt rart at jeg skal komme med sånne beskjeder halvannet år før valget, men det er ikke slik at jeg skal slutte å bidra. Det er masse viktig jeg skal jobbe med framover, men det er nå vi må gi tilbakemelding til nominasjonskomiteen, sier Ulstein.

Ser lys i tunnelen etter «krevende tid» for KrF

«Jeg kjenner først og fremst på en takknemlighet. Alle mulighetene. Alle de meningsfulle dagene. Og ikke minst alle de gode og dyktige folkene jeg har blitt kjent med, blitt glad i, og lært mye av gjennom alle disse årene. Fagfolk og politikere – fra ulike parti, organisasjoner og næringsliv», skriver Ulstein i et lengre innlegg på sin egen Facebook-side.









Ulstein skriver på Facebook at «KrF har lagt bak seg en krevende tid». Han spesifiserer ikke hva han sikter til, men i 2021 falt partiet for første gang under sperregrensen og satt igjen med bare tre representanter på Stortinget.

I 2018 var partiet dessuten gjennom en opprivende retningsstrid. Ulstein sto på «rød» side og støttet Knut Arild Hareides ønske om å vrake Erna Solberg (H) sin regjering og heller søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

Da «blå» side vant veivalget og KrF gikk inn i Solberg-regjeringen, ble Ulstein likevel med som statsråd. Siden ble han også valgt til nestleder da Olaug Bollestad formelt ble valgt til partileder i november 2021.

«Jeg er likevel glad for å ha fått være med på denne reisen – også gjennom motbakkene. Vi har klart å snu en trend», skriver Ulstein på Facebook.

KrF har siden krisevalget i 2021 hevet seg fra nedre 3-tall på snittet av medienes målinger, til rett under eller på firetallet.

Når KrF sperregrensen på fire prosent ved valget i 2025, vil det utjevningsmandater, en større stortingsgruppe og comeback som et «maktparti» å regne med i norsk politikk.

«Målingene har stabilisert seg og kryper raskt i riktig retning. Medlemsveksten vi ser nå, er ingen selvfølge i et politisk parti», skriver Ulstein videre.

Håper han har bidratt «betydelig» i kulissene

Om sin egen innsats for KrF, skriver Ulstein:

«Jeg har lært mye. Tror jeg også har bidratt. Ikke alltid den mest synlige, men forhåpentligvis betydelig», skriver Ulstein.

Han gleder seg over «at unge samfunnsengasjerte verdibevisste folk melder seg på og ønsker å bidra». Det lover godt, avslutter han.