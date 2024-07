Den antatte gjerningsmannen er drept etter at Donald Trump ble skutt i øret på talerstolen på et valgarrangement lørdag. Trump fortsetter valgkampen.

Dette har skjedd

Pennsylvania ligger seks timer bak Norge. 18.00 amerikansk tid er 00.00 i Norge.

18.03: Donald Trump inntar scenen omtrent 18.03 lokal tid i Pennsylvania. Låten «God Bless the USA» spilles av og avsluttes rundt 18.05, skriver den amerikanske avisen The Hill.

18.11: Donald Trump snakker om økningen i grenseoverganger mens Biden har vært president, da flere skudd plutselig fyres løs. Trump tar seg til øre- og nakkeområdet før han søker dekning under talerstolen.

Han blir raskt beskyttet av sikkerhetsfolk. Man ser også at publikum i bakgrunnen søke dekning. Folk hører agentene si, «gå ned, gå ned, gå ned», mens deltakere skriker.

18.12: Donald Trump blir eskortert av scenen.

18.14: Etter at han blir geleidet ned fra talerstolen går han ut til en bilkortesje og blir kjørt til sykehus.

18.42: En talsperson for den hemmelige etterretningstjenesten «Secret Service » uttaler at Donald Trump er trygg.

19.13: President Joe Biden uttaler seg om hendelsen:

– Slik vold har ingen plass i Amerika. Det er sykt, det er sykt, sa presidenten.

Det hvite hus sendte også ut en uttalelse fra Biden.

– Jeg er takknemlig for å høre at Trump er i sikkerhet og god form. Jeg ber for ham og familien, og for alle som var til stede på arrangementet, sto det i uttalelsen.

19.24: Distriktsadvokaten i Butler County bekrefter til AP at den mistenkte gjerningspersonen er død. De bekrefter også at en møtedeltaker ble drept i attentatet.

19.42: Donald Trump legger ut en post på Truth Social. Her kondolerer han for deltakeren som ble drept, og han bekrefter at han selv ble skutt i øret.

– Jeg ble skutt med en kule som gikk gjennom øvre del av det høyre øret mitt, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

– Det er uvirkelig at en slik handling kan finne sted i landet vårt. Ikke noe er så langt kjent om skytteren, som nå er død, legger Trump til.

Trump takker i meldingen Secret Service og politi for å ha handlet raskt under skytingen.

Flere nordmenn har vært ute og fordømt angrepet. NATO-sjef Jens Stoltenberg sier han er sjokkert, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kaller det et angrep på demokratiet. «Trump-attentatet vil avføde mer mistro og et giftigere ordskifte», skriver Vårt Lands Sigrid Rege Gårdsvoll i en kommentar.

Gjerningspersonen

Den antatte gjerningsmannen – en 20-åring fra Pennsylvania – ble skutt og drept av amerikanske sikkerhetsstyrker etter attentatet mot ekspresident Donald Trump. Det var også en publikummer som ble drept og to andre tilhørere i forsamlingen fikk kritiske skader.

Ingenting er foreløpig kjent om skytterens motiv.

Trump fortsetter valgkampen etter attentatet, og mandag samles Republikanerne til landsmøte.

Kilder: CNN, The Hill, Washington Post, Ritzau, Reuters.