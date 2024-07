Bare minutter etter at Trump hadde gått på talerstolen på valgkamparrangementet i Butler i Pennsylvania lørdag kveld, ble han truffet av et skudd som gikk gjennom deler av det ene øret.

Lyden av flere høye smell gikk gjennom forsamlingen. Trump grep seg til hals- og øreområdet med den høyre hånden, og man kunne se blod i ansiktet og på det høyre øret hans.

Trump gikk umiddelbart i skjul bak talerstolen, og ble så hjulpet opp igjen av Secret Service-agenter, som ga ham dekning. Han reiste en knyttet neve til værs, noe som utløste jubel fra folkemengden. Så ble Trump fraktet ned fra talerstolen og ut i en bilkortesje, og deretter kjørt til sykehus.

Politiet begynte deretter dem omfattende oppgaven med å evakuere området.

Skutt gjennom øret

En tilhører i folkemengden ble truffet av skudd og ble drept. To andre tilhørere ble også rammet og sendt til sykehus med kritiske skader.

Den antatte gjerningsmannen ble skutt og drept av Secret Service-agenter på et tak i nærheten av publikumsområdet der Trump holdt valgkampmøtet.

Election 2024 Trump I SIKKERHET: Trump gikk umiddelbart i skjul bak talerstolen, og ble så hjulpet opp igjen av Secret Service-agenter, som ga ham dekning. (Evan Vucci/AP)

Senere lørdag kveld ble Trump utskrevet. I sin første uttalelse, som han la ut på Truth Social, skrev han at han blødde mye og at han derfor skjønte hva som hadde skjedd.

– Jeg ble skutt med en kule som gikk gjennom øvre del av det høyre øret mitt, skrev Trump.

Trump kondolerer familien til personen som ble drept på valgkampmøtet, og han takker Secret Service og politi for å ha handlet raskt under skytingen.

Dro til New Jersey

I en senere uttalelse fra Trumps valgkampapparat, står det at republikanernes landsmøte i Milwaukee skal gjennomføres som planlagt. Det starter mandag og skal vare til torsdag. Trump ser fram til å delta på landsmøtet, sier valgkampstaben hans.

Han kommer aldri til å stoppe kampen for å redde USA, uansett hva det radikale venstre kaster mot ham — Donald Trump Jr om sin far

Trump ble utskrevet fra et lokalt sykehus senere lørdag kveld. Deretter dro han til eiendommen sin i Bedminster i New Jersey.

I en uttalelse like etter klokken 20 lørdag, rundt to timer etter angrepet, sa Trumps eldste sønn Donald Trump Jr. at han da hadde snakket med faren på telefon og at «han er i god form».

– Han kommer aldri til å stoppe kampen for å redde USA, uansett hva det radikale venstre kaster mot ham, sier Trump Jr. videre i uttalelsen.

– Attentat

FBI har overtatt etterforskningen. Saken etterforskes som attentat mot Trump, sier spesialagent Kevin Rojek ved FBIs kontor i Pittsburgh i Pennsylvania.

Ifølge CNN, som viser til kilder i FBI, er den antatte gjerningsmannen en 20-åring fra Pennsylvania.

Jeg ber for ham og familien, og for alle som var til stede på arrangementet — Joe Biden, president USA

FBI opplyste på en pressekonferanse lørdag kveld at den antatte gjerningsmannens identitet ennå ikke blir offentliggjort, og at FBI så langt ikke har kjennskap til motivet for angrepet.

– Vi hadde i kveld det vi beskriver som et attentat mot tidligere president Donald Trump, sa Rojek på en pressekonferanse.

FBI la til at det ikke foreligger noen eksisterende trusler etter skytingen.

Biden fordømmer

President Joe Biden, som på det tidspunktet var i Rehoboth Beach i Massachusetts, ble orientert underveis om dramaet.

Senere sendte Biden ut en kort uttalelse der det sto at han ber for Trump.

– Jeg er takknemlig for å høre at Trump er i sikkerhet og god form. Jeg ber for ham og familien, og for alle som var til stede på arrangementet, sto det i uttalelsen.

– Jill og jeg takker Secret Service for å ha brakt Trump i sikkerhet. Det er ikke rom for denne type vold i USA. Vi må stå samlet som én nasjon og fordømme volden, sto det videre.

Kort tid etter holdt Biden et kort pressetreff.

– Denne typen vold er motbydelig og vi kan ikke tillate slikt, sa presidenten.

– Trump bør kunne være i stand til å gjennomføre et valgkampmøte på fredelig vis, uten problemer. Vi må alle fordømme dette, sa Biden.

Senere på kvelden snakket Biden med Trump på telefon.

Det hvite hus opplyser at Biden skal få en ny oppdatering fra justismyndighetene søndag morgen.

Nordmenn fordømmer angrepet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) fordømmer angrepet.

– Mine tanker går til Donald Trump, hans familie og familiene til den drepte og til de sårede. Jeg ønsker de sårede god bedring, sier Støre (Ap).

Gharahkhani kaller det et angrep på demokratiet.

Trump-allierte: Politisk motivert

Bidens valgkampapparat besluttet lørdag at alle valgkampmeldinger som sendes til Bidens velgermasse, settes på pause. I tillegg skal alle fjernsynsreklamer fjernes så fort som mulig, sett i lys av lørdagens skyteangrep, står det i en uttalelse fra Bidens valgkampstab.

Election 2024 Trump SKUTT: Reiste en knyttet neve til værs, noe som utløste jubel fra folkemengden. Så ble Trump fraktet ned fra talerstolen og ut i en bilkortesje, og deretter kjørt til sykehus. (Evan Vucci/AP)

Noen av Trumps republikanske allierte mener angrepet var politisk motivert, blant dem kongressrepresentant Marjorie Taylor Greene, kongressrepresentant Steve Scalise og Trumps mulige visepresidentkandidat J.D. Vance.

– Biden-valgkampapparats sentrale premisser går ut på at president Donald Trump er en autoritær fascist som må stanses for alt det er verdt. Denne retorikken er direkte årsak til attentatet på Trump, står det i en uttalelse fra Vance.

Samtidig har en rekke utenlandske ledere fordømt angrepet mot Trump, blant dem FNs generalsekretær António Guterres, Ungarns statsminister Viktor Orban, Storbritannias statsminister Keir Starmer, Canadas statsminister Justin Trudeau, Israels statsminister Benjamin Netanyahu, Argentinas president Javier Milei, Japans statsminister Fumio Kishida og Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det har også USAs tidligere presidenter George W. Bush og Barack Obama gjort, i likhet med republikanske og demokratiske topper i Kongressen.

Øyenvitne så mann på taket

Et øyenvitne sier til BBC at han så en væpnet mann på et tak nær valgkamparrangementet like før skytingen og at han prøvde å varsle politiet.

– Vi la merke til en fyr som krabbet rundt på taket på bygningen ved siden av oss, 15 meter unna. Han hadde en rifle. Vi kunne tydelig se en rifle, sier Greg Smith.

– Vi peker mot ham mens politiet er nede på bakken og løper rundt. Vi liksom «Hei der, det er en fyr på et tak med en rifle», og politiet visste ikke hva som skjedde, sier Smith videre.

Han sier at han brukte 3–4 minutter på å prøve å varsle politiet, men han tror ikke politiet så våpenmannen på grunn av skråningen på taket skytteren lå på.

– Hvorfor er det ikke Secret Service-folk på alle takene rundt her? Dette er ikke noe stort sted, sier Smith til kanalen.

– Så du hva som skjedde med skytteren? spør BBC-reporteren.

– Å, ja. De blåste hodet av ham, sier han.

– De krøp opp på taket, de hadde våpnene rettet mot ham, og de forsikret seg om at han var død. Han var død, og det var det. Det var over, sier Smith.