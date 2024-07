Donald Trump (78) og Joe Biden (81) er historiske: Begge er de eldste kandidatene for sitt parti som noen gang stiller i et presidentvalg i USA. Biden er dessuten den eldste presidenten USA har hatt.

Diskusjonen om Joe Bidens sviktende evner og høye alder ser ikke ut til å forsvinne. Tvert imot. Etter en katastrofal TV-debatt mot Donald Trump, og et spesielt intervju med TV-kanalen ABC, er det stadig flere demokrater som ber ham trekke seg.

Men Joe Biden er ikke alene: Han er verdens niende eldste statsleder.

Den 77 år gamle rivalen Donald Trump er yngre enn Biden, men kommer likevel inn på lista over de 20 eldste verdensledere.

Pew Research Center har analysert 187 land, alle medlem av FN. De har sett på alderssammensetning i befolkningen og hos lederne.

Dette er hovedfunnene:

De fleste statsledere er i 50- og 60-årene.

Land som er i kategorien «ikke frie» og «mindre frie» har eldre ledere enn frie land.

Medianalderen for kvinnelige og mannlige ledere er omtrent den samme.

I de fleste landene er statsoverhodets alder mye høyere enn medianalderen i befolkningen.

---

Median

Hvis alle verdiene stilles opp i stigende rekkefølge, er medianverdien den midterste av disse.

I sammenlikning av tall hvor de fleste verdiene ligger i samme grove område, er median den mest relevante parameteren å se på. Kilde: Liv Mari Lia

---

År etter år etter år

Den eldste statslederen i verden finner vi i Kamerun. Han er 30 år eldre enn hva som er landets forventede levealder for menn.

Paul Biya (91) er president i Kamerun og verdens eldste statsleder. Biya har vært president i det sentralafrikanske landet siden 1982, og han er blitt gjenvalgt seks ganger. Franck Biya, presidentens sønn, ryktes å ønske seg en politisk karriere, men spørsmålet er når far trer til side. Kamerun er formelt et demokrati, som ble innført i 1991. Men presidenten har stor personlig makt.

Han er den eneste statslederen i verden som har bikket 90.

DEN ELDRE GARDE: De tre lederne i Iran, Palestina og Saudi-Arabia. Abbas, Khamenei og kong Salman. (NTB)

Mahmoud Abbas (88) er den nest eldste statslederen i verden, dog uten et land med grenser. Presidenten i Palestina har sittet med makten for selvstyremyndighetene siden 2005. Da Abbas kom til verden i Galilea var Olav Thon 13 år.

Salman bin Abdulaziz Al Saud (88) er konge i Saudi-Arabia, som er et eneveldig monarki. Som saudisk konge har er han også beskytter av islams hellige steder Medina og Mekka, som ligger i Saudi-Arabia. Sønnen Mohammed bin Salman Al Saud er kronprins, og de facto konge.

Ali Khamenei (85): I april 1939 kom lille Ali til verden i Iran. Spol 85 år frem i tid og Khamenei er landets mektigste leder, både åndelig og politisk.

Meshal al-Ahmad al-Sabah (83): Han tok over som emir i Kuwait i 2023. Dette plasserte ham på listen over de eldste statsoverhodene i verden. Før dette var han verdens eldste kronprins.

Nangolo Mbumba (82): Han har vært president i Namibia siden Hage Geingob døde tidligere i år. Han har lang fartstid i namibisk politikk.

Nana Akufo-Addo (80): Den ghanesiske presidenten er bare en av tre ledere på denne lista som Freedom House sier leder et demokratisk land. Akufo-Addo har en og halv million følgere på Instagram.

FØLGER MED: Paul Biya overværer når kona Chantal Biya avgir sin stemme under valget i 2018. Paret har vært gift siden 1994. Det er 38 år mellom dem i alder. (Sunday Alamba/AP)

Yngste kvinnelige leder er Danmarks statsminister

Blant de 14 kvinnene i verden som er statsledere, er 29 prosent i 40-årene. Bare 14 prosent av mennene er i denne aldersgruppa. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, er den yngste kvinnelige lederen i verden. Hun er 46 år. Det er også Kaja Kallas, statsminister i Estland.

Den eldste kvinnelige statslederen er Sheikh Hasina. Hun er 76 år og statsminister i Bangladesh.

I 2023 tok IIbrahim Traoré makta i Burkina Faso ved et kupp. Han er bare 36 år og er dermed verdens yngste president. Frankrikes statsminister kan vi ta med her, for han er like ung. Gabriel Attal er også født i 1989. Etter valgresultatet nettopp, har han sagt at han vil trekke seg.

ALDERSFORSKJELL: Statsminister i Bangladesh, Sheik Hasina er den eldste tretti år eldre enn Frederiksen og Kallas. (NTB)

Ikke spesielt demokratisk anlagt

I land som ikke styres demokratisk, er statsoverhodene eldre enn i fungerende demokratier. Eneveldige menn har en medianalder på 68. For demokratisk anlagte statsoverhoder er tallet 60.

I Freedom House sin definisjon av «ikke frie», «delvis frie» og «frie» land, er det kun tre land som er frie og har en leder over 80. Det er USA, Ghana og Namibia.

ELDST: Donald Trump og Joe Biden er begge de eldste presidentkandidatene fra sitt parti gjennom historien. (NTB)

Sjefene eldre enn undersåttene

I USA er medianalderen 38 år. Joe Biden er over dobbelt så gammel. Det er et tydelig trekk i Pew-analysen: Lederne er eldre enn befolkningen de er sjef over.

De eneste landene som har en leder som er yngre en medianen, er Montenegro, Irland og Italia, ifølge Pew.

Statsministeren i Andorra, Xavier Espot Zamora, er like gammel som medianalderen i landet – 44 år.

Kinas leder Xi Jinping er for øvrig 71 år. Det samme er Russlands Vladimir Putin.

(Kilder: Pew Research Center, Washington Post, Wikipedia, SNL)