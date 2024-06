For halvannen uke siden tok Sylvi Listhaug tastene til forsvar etter nye runder med synsing rundt at hun har sluttet å bruke kors-smykket rundt halsen.

På Facebook skrev hun:

«Det hevdes at jeg har sluttet å gå med korset – det er bare tull».

I kommentarfeltet runger applausen fra tilhengerne. Dagen i forveien hadde hun blitt hyllet i Nettavisen av en moteekspert som var «litt glad» for man ikke lenger så mye til korset.

Redaktør Gunnar Stavrum i samme avis kommenterte Frps fremmarsj og fastslo at Listhaug hadde «tatt av seg korset og tonet ned innvandringskritikken».

Til Vårt Land sier Listhaug dette om hvorfor hun kom med Facebook-meldingen:

– Jeg er så lei over at det påstås at jeg har sluttet å bruke korset. Jeg bruker korset når jeg føler for det – og det gjør jeg ganske ofte.

Bruken av korset omtalt som «påskemysterium»

Helt siden opptakten til Fremskrittspartiets landsmøte tidligere i vår har Listhaugs kors-smykke blitt tematisert i pressen.

På kommentarplass skrev Dagbladet i papiravisen om et «påskemysterium» og spurte: «Hvor er det blitt av korset til Sylvi Listhaug? Hvem tok det? Hva er motivet?»

Og i en større artikkel i Morgenbladet hadde avisen gjennomført et «kjapt og usystematisk bildesøk» og sjekket spørsmålet om bruken av smykket i hverdagen. Konklusjonen var at korset ikke lenger var å se.

I avisens artikkel uttalte også Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk at det med korset «snakkes det litt om».

I ILDEN: Slike bilder av Sylvi Listhaug i ilden er det mange av. Her med kors-smykke da partiet la frem nytt programforslag i oktober 2020. (Terje Bendiksby/NTB)

Fikk massiv respons: «Jeg bærer det med stolthet»

Men i Facebook-posten er Frp-lederen tydelig:

«Jeg bærer det med stolthet, og det vil jeg fortsette med. Det er det kjæreste smykket jeg eier. Arvet fra farmor som fikk det av min farfar som forlovelsesgave for snart 90 år siden».

Listhaugs følgere øser ut begeistring i kommentarfeltet. Oppfordringen om å fortsette å bære korset «med stolthet» er massiv. Over 15.000 har trykket «liker» på meldingen hennes – over 1.200 har kommentert den.

---

Topp i medvind

Sylvi Listhaug har siden mai 2021 vært leder av Fremskrittspartiet.

46-åringen fra Ørskog var statsråd i fire ulike departementer i Solberg-regjeringens tid.

Da Listhaug overtok lederposten noterte Frp 9,9 prosent på Vårt Lands gallup. I forrige uke var oppslutningen på vår måling 17,3 prosent.

---

Listhaug med klar melding: – Det er ikke riktig

Listhaug påpeker overfor Vårt Land at hun ofte bruker bluser. Da er det naturlig at korset ikke vises så mye.

– Men jeg er ikke redd for å vise det heller. Det er kjempeflott, det betyr veldig mye for meg.

Og nå er hun altså lei av diskusjonen:

– Det må være lov å bruke kors, ikke å bruke kors og å ha på seg de smykkene man vil. Og til dem som tror at jeg ikke ønsker å vise korset lenger: Det er ikke riktig, sier hun.

Og til dem som tror at jeg ikke ønsker å vise korset lenger: Det er ikke riktig — Frp-leder Sylvi Listhaug

Legge saken «død» – en gang for alle?

– Du ønsker nå å legge saken «død» en gang for alle?

– Det skjer nok ikke. Spørsmålet kan dukke opp stadig vekk og mange vil ha veldig mange meninger om det korset jeg er så glad i. Det får de forså vidt bare ha. Jeg gjør som det passer meg.

– Hvorfor tror du selv temaet og presseoppslag oppstår?

– Jeg vet ikke. Det kan jo være mangel på andre ting å skrive om, noe det ikke burde være. Det er jo oppgaver i kø i det norske samfunnet.

Hun trekker frem bekymringsfull kriminalitetsutvikling og et helsevesen som blir bygd ned og private avtaler som blir sagt opp.

– Her er så mange tema som burde engasjert. Og som er langt viktigere enn hvilke smykker jeg velger å gå med.

SYNLIG: For seks år siden - og Sylvi Listhaug gjenvelges av Frps landsmøte som første nestleder. Også den gang med kors-smykket synlig i halsen. (Lise Åserud/NTB)

Opptur på gallup gir ny fart i kommentarer

Vårt Land omtalte første gang «kors-forvirringen» rundt Listhaug like før partiets landsmøte midt i april. På ferske byrå-fotos tatt like før møtet, var derimot korset synlig.

Men nå er det Frps opptur på gallupene som gir ny fart i analyser om hva det nå er med partiet og Listhaug som bidrar til løftet.

Der inntar også moteeksperten Marianne Jemtegård Nettavisens spalter. Hun mener Listhaug har gjort en «moderniseringsreise» i klesveien og er blitt «mer polert».

Slik omtaler en moteekspert mangel på kors

– Jeg er litt glad for at vi ikke ser så mye til korset og buksedressene. Jeg tenker at hun gjør det smart i og ikke bli «den kristne tanta fra landet», men heller går for en polert toppolitiker-look, sier Jemtegård blant annet.

Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum, går bredt til verks i analysen av hvordan Listhaug den siste tiden har løftet Frp fra titallet til nærmere 20 prosent. Hun har gitt partiet bredde – og har teft for saker og standpunkter som gir positiv presseomtale.

– Sylvi Listhaug har utført et mirakel som har ledet Frp ut av dødsskyggens dal. Nå kan hun kaste korset og lede et parti som spenner fra ultraliberalister til dypt religiøse og nasjonalkonservative velgere, skriver han.

USYNLIG: Årets landsmøte - og Sylvi Listhaug i bluse og dermed uten synlig kors. Hun blir her gjenvalgt som Frp-leder, sammen med nestleder Hans Andreas Limi. (Terje Pedersen/NTB)

Dette sier Listhaug om analysene

Selv sier Listhaug dette om undertonen i kommentarer om at fravær av korset rundt halsen bidrar til å favne bredere blant velgerne:

– Det er politikken som er det viktigste – ikke smykkene man går med. Jeg tror mange synes det er fint at man går med smykker som betyr mye. Og som har verdi for den som går med dem.