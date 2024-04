På ferske bilder fra nyhetsbyrå tatt dager før helgens Frp-landsmøte, bærer Listhaug igjen det kjente korset i et kjede rundt halsen.

Men i måten Listhaug nå møter kristenvelgere på, har den siste tiden ikke vært preget av så friske «frierier» som i tidligere tider:

– Hun fremstår nå i en mer avdempet utgave overfor disse velgerne. Listhaug har gjort et stilskifte, sier Mathias Fischer, som skrev boka Kors på Halsen – sannheten om Sylvi Listhaug.

Han ser typiske konservative kamper hun ikke vil kaste seg inn i. Også sjefen for kristenkonservative Oslo Symposium merker seg endringer hos Listhaug.

Den gang: Radikalere vil «rive i stykker vår kristne kulturarv»

Oslo, 19. august 2023: Listhaug inntar nok en gang stormønstringen Oslo Symposium, der møteleder ved en tidligere korsvei omtalte publikum som «listhaugianere».

I talen var hun sterk og klar i støtten til Israel – en kjernesak for publikumet. Men ellers var budskapet uten vektlegging av kristendommens plass.

Den var en stor kontrast til opptredenen to år tidligere – kort tid før stortingsvalget I 2021.

Da gikk Listhaug i strupen på «venstreradikale sosialister» som hvis de ble valgt ville «rive i stykker vår kristne kulturarv», viser talemanuset Vårt Land har gjennomgått på nytt.

Hun langet ut mot røde partier som ville fjerne den «særstillingen kristne verdier har», som ser ned på tradisjonelle familieverdier og gjør «skolegudstjeneste er et fyord».

FAVORITT: Sylvi Listhaug er stjerne blant kristenkonservative velgere. På dette ferske bildet har hun kors-smykket på. Men observatører ser nå en mer dempet «kristenprofil» hos Listhaug. (Annika Byrde/NTB)

Forfatteren ser lavere Listhaug-profil på flere felt

I sin uautoriserte Listhaug-biografi analyserte Mathias Fischer den rollen Listhaug inntok fra 2009 og utover: som forsvarer av kristne verdier – og Israel.

– Mitt grove inntrykk nå er at situasjonen rundt Israel fortsatt gir henne muligheter til markeringer. Israel-støtte var også en del av Carl I. Hagens strategi for å tekkes kristenvelgere. Men Listhaug inntar ikke en markant posisjon i den løpende debatten etter terrorangrepet i oktober, sier Fischer.

Han merker seg også at Listhaug og partiet hennes har lav profil i spørsmål om kjønnsideologi og transpersoner. I dag er dette et brennbart felt på kristenkonservativ grasrot både hjemme og ute.

Landsmøte i Frp

Som et av få partier denne våren avvikler Frp landsmøte. Det pågår fra 19. til 21. april.

På fredagens program sto åpningstale fra partilederen. Den ble etterfulgt av politisk debatt.

Søndag står valg på menyen og Sylvi Listhaug er innstilt gjenvalgt som leder. Det skal også vedtas uttalelser.

Unngår å hente velgere som Republikanerne gjør

– Hadde Listhaug «anno 2009» blitt plassert inn i debatten i 2024, ville man trolig sett et enormt engasjement mot dagens utvikling. Den gang var hun krystallklar om at ekteskapet måtte være mellom mann og kvinne, bemerker Fischer.

I dagens kjønnsdebatt mener han Listhaugs Frp skiller seg klart fra den kampen republikanere i USA og høyreorienterterte konservative bevegelser i Europa fører og vinner velgere på.

Fischer er i dag daglig leder i tankesmien Initiativ Vest. Han har bakgrunn som kommentator i både Bergens Tidende og TV2 – og har vært statssekretær for Venstre.

Det å være moderat kan også fiske bra

Da Listhaug overtok ledervervet fra Siv Jensen, antok også liberale deler av partiet at Listhaug ville gi verdikonservative saker tyngde.

– Men som partileder må du favne en bredde. Du kan ikke gå fremst i å markere radikal politikk for partiet, poengterer Fischer.

Han anser likevel Listhaug som en «skarp observatør» av egne velgere. Hun kan velge andre verktøy for å trygge tilliten hos dem som reagerer på radikal kjønnsideologi.

– Det å betone hvor sterkt man støtter familieverdier i moderate vendinger, kan være like effektivt som å opptre som provokatør, sier Fischer.

SKREV BIOGRAFI: Eks-kommentator og eks-politiker Mathias Fischer da han lanserte den uautoriserte biografien «Kors på halsen - sannheten om Sylvi Listhaug». Foto: Berit Roald / NTB (Berit Roald/NTB)

Ystebø ser endring – og noe til felles med KrF

Hos Oslo Symposium er Listhaug stamgjest. Drivkraft bak den kristenkonservative storsamlingen, Bjarte Ystebø, observerer at hun som Frp-leder inntar en annen profil i kampsaker.

– Hun har gjort litt av det samme som KrF: gå videre – og ikke ta opp igjen saker man opplever som tapt. Det er en politisk pragmatisme. Politikerne reflekterer samfunnsutviklingen i disse sakene, sier Ystebø.

– Hvilke tapte kamper tenker du på?

– Først og fremst kjønnsnøytral ekteskapslov. Men jeg tror Listhaug har oppfattet hva som er den store generasjonskampen: Tros- og ytringsfrihet. Dessuten er støtte til Israel en levende sak.

– Men man ser altså en dempet utgave av Listhaug?

– Ja, men det har hun altså til felles med KrF. Vi kan beklage at det ikke lenger snakkes om ekteskapet mellom mann og kvinne. Man da er det jobben for oss som er opptatt av spørsmålet, å kjempe for folkelig tilslutning slik at politikerne kommer etter.

Listhaugs kors-smykke er tema – bruker hun det fortsatt?

Men har Listhaug også sluttet å bruke det symbolske kors-smykket i hverdagen? Morgenbladet hadde nylig gjennomført et «kjapt og usystematisk bildesøk» og sjekket spørsmålet. Konklusjonen var at korset ikke lenger var å se.

I avisens artikkel uttalte også Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk at det med korset «snakkes det litt om». Men i bildebyrået Scanpix ferske katalog er det nye bilder lagt ut denne uken. Der har Listhaug smykket på seg.

I Listhaugs nære korps er forklaringen denne: smykket brukes, men partilederen er ofte i ilden i klesplagg som ikke nødvendigvis gjør korset så synlig som før.

At hun betoner nye saksfelt handler også om at hun skal bredde partiet ut, påpekes det derfra.

kristen-sylvi DRIVKRAFT: Programleder Bjarte Ystebø i Kristen Media Norge er også drivkraften bak storsamlingen Oslo Symposium. Der har han hatt Sylvi Listhaug som nærmest en stamgjest på talerstolen. (Matilde Solsvik/Vårt Land)

Valgforskeren: Ny stil og nye saker har virket bra

Slike bredding av profil mener valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning at Listhaug har lykkes med:

– På meningsmålingene går det jo bra for Frp. Det skjer samtidig som at hun har inntatt en litt rundere profil enn tidligere. De kristne sakene er ikke så tydelige og hun har heller ikke så mange polariserte utspill om innvandring og saker man tidligere forbandt Frp med, sier Bergh.

Innvandringsspørsmålet presser seg dessuten ikke på i politikken. Satsing på oljepolitikk og kamp for billigere strøm kan ha slått an i en nyprofilering.

– Sakte, men sikkert er oppslutningen blitt større. Frp er nå i medvind, sier Bergh.