Organisasjonen Ateistene vant ankesak mot staten: - Har gitt oss fullt gjennomslag

Organisasjonen gikk til søksmål mot staten og tapte i tingretten i fjor.

Nå har Borgarting lagmannsrett gitt dem medhold i ankesaken.

– Vi er veldig fornøyde med utfallet. Ikke bare med dommerresultatet, men også om argumentasjonen rundt hva vi driver med som organisasjon, som vi har fått gjennomslag for. Så vi er kjempefornøyde, sier Hasse Bergstrøm, styremedlem i Ateistene og rettshjelper i saken, til Vårt Land.

Han utdyper:

– Ateisme er generelt sett et livssyn. Staten hevdet det motsatte, at ateisme ikke er et livssyn. Så her har retten gitt oss fullt gjennomslag. Det er jeg veldig fornøyd med, sier han.

Staten mener at Ateistene har som mål å bekjempe religion – ikke å utøve et livssyn. Derfor har organisasjonen blitt nektet godkjenning som livssynssamfunn.

– Hva gjør dere om det blir en anke?

– Det havner først i Høyesteretts ankeutvalg. Dommen er grundig, velbegrunnet og enstemmig. Vi tror ikke staten anker, men er ikke redde for å møte staten i Høyesterett, sier han.

I dommen tar retten for seg Ateistenes vedtekter og aktiviteter. Ingen av delene gir grunnlag for å nekte dem godkjenning, ifølge lagmannsretten.

Allerede på 80-tallet forsøkte Ateistene, som da het Hedningssamfunnet, å bli registrert som livssynsorganisasjon. Også den gang havnet saken i retten, men den gangen tapte de saken.

I 2023 kunne Vårt Land melde at Ateistene hadde gått til søksmål mot staten etter at de i 2022 fikk endelig avslag på sin søknad om å bli registrert som livssynssamfunn. Kort tid etter at partene møttes i Oslo tingrett i mai, var utfallet av saken klart: Staten ved Barne- og familiedepartementet frifinnes.