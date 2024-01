Reagerer på avslag til kristen skole: – Det var dette vi advarte mot

Utdanningsdirektoratet (Udir) gir den kristne skolen Olavsborg et endelig nei til å flytte fra Sarpsborg til Fredrikstad.

Skolen ble startet av medlemmer i menigheten Troens Ord i Sarpsborg. I 2022 slo menigheten seg sammen med Zoe kirken i nabobyen Fredrikstad, og skolen ønsker derfor også å flytte til nabokommunen.

Det var Verdinytt som meldte om avslaget først.

Fikk nei til å flytte

Saken endte med at kommunen sendte en negativ uttalelse om skoleflyttingen, begrunnet i to forhold:

Elevplasser i denne størrelsesorden vil få budsjettmessige konsekvenser for den offentlige skolen.

Flere elevplasser i private skoler kan bidra til økte sosiale forskjeller.

Udir avviser kommunens argumentasjon om økte sosiale forskjeller, men gir medhold i det første punktet som angår skoleøkonomien. Dermed avslår de søknaden om å flytte grunnskolen.

Skolens styreleder, Remi Høidahl, er skuffet over Udirs avslag.

– Begrunnelsen hviler på utrolig svakt grunnlag, sukker han.

PASTOR: Remi Høidahl er pastor i Zoé kirken i Fredrikstad og styreleder for Olavsborg kristne skole. (Privat)

Mener kommunene får vetorett

Kristne Friskolers Forbund (KFF) mener det er svært sjelden at en skole får avslag på å flytte fra én kommune til en annen.

– Dette er en skole som allerede er i drift og har vist sitt eksistensgrunnlag, så en skulle tro at det var få grunner til å si nei til flytting, sier fungerende generalsekretær Helge Vatne.

Han reagerer på at Udir gir avslag på en generell begrunnelse om økonomiske konsekvenser, uten at det pekes på konkrete, lokale forhold.

– Det er riktig at det kan føre til at Fredrikstad kommune får redusert overføring fra staten, men de får også reduserte utgifter siden de skal betjene færre elever.

REAGERER: Helge Vatne, fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. (Anna Jakobsen, KFF/Anna Jakobsen, KFF)

I fjor gjorde regjeringen endringer i privatskoleloven. Nå slår loven fast at vertskommunenes utsagn skal tillegges «vesentlig vekt» når private skoler skal godkjennes.

I forarbeidene til loven presiserte regjeringen at det ikke betyr at kommunene skal ha en vetorett.

Vatne mener imidlertid at avslaget i denne saken i praksis gir kommunene en slik vetorett.

– Argumentet som kommunen bruker her er generelt, og vil derfor kunne gjelde nye friskoler i alle kommuner, sier Vatne.

Udir har foreløpig ikke besvart Vårt Lands henvendelser i saken onsdag.

KrF: – Ideologi får styre

Han får støtte fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Dette var det vi advarte mot da regjeringen foreslo lovendringen: at det egentlig er ideologi som får styre, og at kommunene i praksis får vetorett.

KrFs alternative statsbudsjett VETORETT: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener Udir i praksis gir vertskommunene en vetorett mot etablering av nye friskoler. (Terje Bendiksby/NTB)

Han er også uenig i kommunens argumentasjon i saken om at færre skoleplasser i den offentlige skolen gir økte kostnader.

– Det kan være lokale, økonomiske forhold som spiller inn, men jeg oppfatter ikke at det er tilfellet her, sier Ropstad.

– Påstander uten rot i virkeligheten

Skoleflyttingen vakte sterke reaksjoner da saken ble behandlet i Fredrikstad kommune i mai i fjor. Bymiljølistas Gøran Karlsen gikk så langt som å kalle religiøse skoler med en bokstavtro lære for «et skrekkscenario», meldte Fredrikstads blad.

Kommunen mener skolen kan gi økte sosiale forskjeller, siden de oppfatter at barna i skolen har sin tilhørighet i det samme miljøet både i skolen og på fritiden. Det reagerer Høidahl på.

– Skolen representerer et bredt spekter av samfunnet, inkludert elever som kan falle utenfor i en større sammenheng. Elever som har opplevd mobbing andre steder har funnet et trygt og inkluderende miljø her. Dette er rett og slett påstander uten rot i virkeligheten, sier Høidahl.

Olavsborg kristne skole har valgt å ikke klage på vedtaket, og vil derfor fortsette driften i Sarpsborg kommune. Det kan i stedet være aktuelt å søke om å opprette en ny skole i Fredrikstad på et senere tidspunkt, opplyser Høidahl.