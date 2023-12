Rasmus Paludan stifter teatergruppe for å omgå forbud mot koranbrenning

Teatergruppen heter «Official message from Prime Minister of Denmark». Paludan sier til radiokanalen 27syv at den har til formål å kritisere antidemokratiske krefter i landet.

Paludan satte fyr en koran utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm tidligere i år, noe som førte til diplomatisk krise mellom Sverige og Tyrkia.

På samme tid var det koranbrenninger i Danmark som heller ikke gikk upåaktet hen, og nå blir koranbrenning forbudt i landet.

– De har laget en lov hvor det fremgår at man kun kan håne Koranen hvis det inngår som en del av et større, kunstnerisk verk. Så vi tilpasser oss den nye virkeligheten ved å spille teater, sier Paludan.

I praksis blir det forbudt å brenne, rive i stykker eller på andre måter besudle hellige skrifter i det offentlige rom eller i videoklipp som er ment for vid spredning på nett.