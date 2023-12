Står folk i matkø «for å bruke penger på andre ting», spør arbeids- og sosialminister Tonje Brenna (Ap) i et intervju med Vårt Land. Det får flere organisasjoner til å reagere sterkt.

Daglig leder i Matsentralen Norge mener Brenna mistenkeliggjør de som mottar mathjelp når hun spør om folk står i matkø fordi de kan, eller om de står der fordi de må.

– Vi vet at det er veldig sammensatte grupper som mottar mathjelp, og dette utspillet er fryktelig stigmatiserende av folk som trenger hjelp, sier Per Christian Rålm.

Brennas utspill kom i etterkant av en ny rapport fra Forskningsstiftelsen Fafo, som forteller mer om de som står i norske matkøer.

Det er belastende å ha dårlig råd, å ikke ha noe å dele. I julen er man enda mer utsatt for denne følelsen — Per Christian Rålm, daglig leder i Matsentralen Norge

– Har hun rett eller er det helt fremmed for deg at folk som ikke nødvendigvis trenger hjelp står i matkø?

– Fafo-rapporten er kjempetydelig på at vi ikke kan trekke noen konklusjoner på at folk tar imot mathjelp uten å behøve det. For noen gir det en mulighet til å legge litt penger til side, men det er snakk om veldig få som gjør det eller har mulighet til det.

– Jeg klarer ikke å se at det er en problemstilling, sier Rålm.

Han mener det er lite penger å spare på å få en matkasse, slik Brenna antyder.

– Det er ca. 4 kilo mat som er utrolig verdifull fordi den hjelper så mye. Samtidig tilsvarer den en liten andel av den totale inntekten de har.

JA TAKK, BEGGE DELER: Daglig leder for Matsentralen Per Christian Rålm mener det er uheldig å sette langsiktige tiltak mot fattigdom opp mot kortsiktige. Man bør ha begge deler. (Privat)

Han mener det er bra at arbeidsministeren fokuserer på langsiktige tiltak, men at det ikke burde utelukke tiltak til jul.

– Vi vet at det å slite økonomisk er en av de viktigste årsakene til psykisk uhelse i Norge, sier han og utdyper.

– Det er belastende å ha dårlig råd, å ikke ha noe å dele. I julen er man enda mer utsatt for denne følelsen. Derfor er det et poeng å gjøre noe ekstra i jul, sier Rålm.

Han mener det haster å få satt i gang tiltak.

– Dette er en situasjon som har pågått i snart halvannet år. Det er som en perfekt storm, da må vi gjøre noe på kort sikt.

Tonedøvt

– Det er ulike grunner til at folk bruker frivillighetens matsentraler. Noen tar imot mat for å bruke penger på andre ting, som er naturlig for folk å gjøre. Hvis alternativet er å gå sulten, så er det et større problem, sa Brenna intervjuet med Vårt Land.

Lasse Storvik, styreleder for Fattighuset, kaller det tonedøvt av arbeidsministeren å antyde at folk som mottar mathjelp bruker penger på andre ting.

– Jeg skjønner ikke hva hun mener, er det så forferdelig at folk bruker penger på husleie eller klær til barna sine fordi de har spart penger på mat ved å motta en matpose, spør Storvik.

Inviterer Brenna til utdeling

Assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad mener man må ha respekt for menneskene som møter opp i matkø, ikke mistro dem.

– Vi møter folk i absolutt fattigdom, vi møter folk i helt fortvilede situasjoner hver eneste dag. Som Fafo-rapportene også viser forteller gjestene våre hvor skamfullt det er å stille seg i en matkø. Det er svært vanskelig å spørre om hjelp fordi man ikke klarer å forsørge seg selv eller sine barn. Det er ikke noe man gjør bare fordi man kan, sier Herikstad.

USIKKERHET: Elin Herikstad er assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen. Menneskene de møter i matkøene preges av stor usikkerhet, ikke bare for morgendagen, men for hvor lenge denne situasjonen skal vare. (Frelsesarmeen)

Hun viser til Fafo-rapporten som sier at to av tre som står i matkøene går på én eller flere ytelser

– 14 prosent er tilknyttet arbeidslivet og veldig mange har uansett ikke mulighet til å jobbe i en vanlig full stilling. Vi er gjennom Fretex Norges største arbeidsinkluderingsbedrift og er veldig for å inkludere flere i arbeidslivet. Dette må bedriftene bli flinkere på, men svaret ligger ikke kun her, sier Herikstad.

Hun vil gjerne gi Brenna innsikt i hvilke skjebner de står overfor når de skal dele ut mat.

– I disse dager gir vi mange tusen mennesker julehjelp etter at de har søkt om dette fra oss. Her må de i søknad forklare sin situasjon for oss før de får hjelp, og vi leser om mange beintøffe situasjoner. Vi vil gjerne invitere Tonje Brenna til en juleutdeling, slik at hun faktisk kan få se hvem dette gjelder, sier Herikstad.