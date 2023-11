Trusselen mot jøder øker i Danmark

– Det jødiske samfunnet forsøker å bruke informasjonen det mottar til å kartlegge og registrere de mange truslene og trakasserende opplevelsene mot jøder som bor her. Myndighetene har ikke noe sentralt register, så jeg lener meg på meldingene som den jødiske sikkerhetsorganisasjonen kommer med, sier Hummelgaard til Jyllands-Posten.

Justisministeren sier han nå har ukentlige møter med Det Jødiske Samfund i Danmark.

Avisen har ikke fått tak i noen konkrete tall på antall hendelser. Statsråden sier at tallmateriale forutsetter at folk anmelder hendelser. I en tid der mange danske jøder nå føler seg trakassert og utsatt, ønsker de ikke å bidra til ytterligere oppmerksomhet med å anmelde eventuelle lovbrudd, uttaler han.

Han forteller om episoder der elever med jødisk bakgrunn på videregående skole har blitt mobbet av klassekamerater eller lærere.

Avisen viser også til eksempler på at danske jøder, som skjuler religiøse halskjeder under klærne, eller som lar være å snakke hebraisk på gaten, av frykt for eksempelvis å bli spyttet på.

Avisen har bedt om innsyn i antall anmeldelser og siktelser om antisemittisme eller hatkriminalitet mot jøder, knyttet til konflikten mellom Israel og Palestina.

Politiet opplyser til avisen at en slik oversikt krever manuell gjennomgang, og at politiet derfor ikke kan oppgi konkrete tall.