Onsdag 11. oktober er det to år siden Høyesterett felte dom i Fosen-saken. Samtidig varsles det nye, store demonstrasjoner i Oslo for å markere at dommen ennå ikke er fulgt opp.

– Tida leger ikke sårene her, dessverre. Det blir egentlig verre, sier preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit.

Preses understreker at regjeringen må følge opp dommen, og at den blir stående i lys av rapporten som Sannhets- og forsoningskommisjonen overleverte Stortinget 1. juni i år. Den fortalte om uretten begått mot samer, kvener og skogfinner, og skal være et grunnlag for et oppgjør.

– Selv om det er en rapport om fortiden, blir dette sett i en sammenheng. Da er det enda mer alvorlig nå om dette blir stående som en sak der myndighetene ikke ville følge opp en enstemmig dom i Høyesterett, Norges høyeste rettsinstans, som sier at her er det tale om menneskerettsbrudd, og dette er ikke et gyldig vedtak. Det er uheldig for rettssamfunnet Norge hvis ikke dette blir besvart på en måte som virker troverdig, sier Fykse Tveit.

Ut fra perspektivet om forsoning mener han mangelen på oppfølging av dommen blir enda verre.

– Da blir samenes interesser ofret én gang til. Det er alvoret i dette, sier Fykse Tveit.

I juni var preses Olav Fykse Tveit på besøk Tysfjord/Hamarøy, og blant annet i kirkegamma der. Han mener rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen forteller om varige sår og skader på den enkelte og store grupper. (Guro Asdøl Midtmageli)

NY AKSJON: Dagen før varslet ny Fosen-aksjon onsdag møtte talspersonene statsminister Jonas Gahr Støre. Fra venstre: Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, Elle Nystad leder for NSR Nuorat, Norske Samers Riksforbunds ungdom og artisten Ella Marie Hætta Isaksen. (Javad Parsa/NTB)

Ta konkrete skritt

Preses mener at det for å få til forsoning er viktig at man gir noen signaler og tar noen grep for forandring som er med på å skape tillit.

– Fortida kan ikke gjøres opp igjen. Det er viktig at det da er troverdige ting som blir gjort, som er med på å skape gode og tillitsfulle relasjoner og at vi løfter sammen. Men det er viktig at det blir tatt noen konkrete skritt. Derfor er dommen og oppfølgingen av den et viktig punkt.

For preses er det også et viktig poeng at kirka har et ansvar for å formidle evangeliet.

– Det å tro på nåden handler ikke om å si at dette ikke var så farlig, men å tro på at det å erkjenne at noe var galt, kan skape noe nytt. Det gir en mulighet for oss alle som vi da må bruke til å skape forandring.

I teksten preses leste i forbindelse med prekenen, er budskapet at den som kommer til alteret med en offergave og kommer til å tenke på en uoppgjort sak med noen, skal la gaven ligge foran alteret og først forlike seg med den andre.

– Vi skal ikke gå til alteret for å dekke over problemene, men alteret kan på riktig tidspunkt være det som hjelper oss videre, sier Fykse Tveit.

Thomas Raadin Iversen, leder i Den norske kirkes ungdomsutvalg, under Ungdommens kirkemøte i oktober 2023. (Kirkerådet)

Ungdommens kirkemøte: – Uutholdelig

Ungdommens kirkemøte vedtok mandag en uttalelse for å gi støtte til «demonstrantene som står frem og tar tydelig standpunkt mot vindkraftutbyggingen på Fosen».

Thomas Raadin Iversen, leder i Den norske kirkes ungdomsutvalg, forteller at ingen hadde noen innvendinger mot forslaget som ble lagt fram, og at den ble enstemmig vedtatt.

– Menneskerettigheter er viktig, og kirka er til for å sikre nettopp menneskers rettigheter. Vi føler en plikt og nærmest et kall til å si at vi støtter demonstrasjonene, og peke på den uretten som pågår, sier Iversen.

Uttalelsen viser til at dommen fra høyesterett for to år siden slo fast at vedtaket om utbygging av vindkraftutbygging på Fosen ikke er gyldig fordi den bryter med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

«Vi mener det er uutholdelig at dette menneskerettighetsbruddet fortsetter. Vi syns det er urovekkende og trist å se at myndighetene ikke respekterer og retter seg etter en rettskraftig dom fra høyesterett. Ville det vært greit om borgerne sluttet å rette seg etter domstolene? Myndighetene må nå beklage, og rydde opp gjennom handling», heter det i uttalelsen.

Elle Vesterfjell er sørsamisk representant i Ungdommens kirkemøte, og kommer fra Trondheim. Hun er glad for at uttalelsen ble vedtatt.

– Det er så bra. Det er så fint å vite at man har kirka sin støtte, sier Vesterfjell.

Hun kommer til å være med på demonstrasjonene som er varslet fra onsdag 11. oktober i Oslo, og merker at det samiske miljøet i Norden står samlet i Fosen-saken.

– Folk fra Sverige og Finland har sagt at de kommer. Selv om vi er en minoritet, ser vi nå at vi er så knytta til hverandre og trenger hverandre i sånne situasjoner som dette, sier Vesterfjell.