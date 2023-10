Forbrukarøkonom: Barnefamiliane er budsjettvinnarane

Forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 skriv i ein e-post til NTB at budsjettet ikkje byr på store overraskingar og verken påverkar presset i økonomien eller rentenivået.

For folk flest vil ikkje det framlagde statsbudsjettet by på merkbare endringar.

– Det blir knapt merkbar skattelette, men viktig for mange er at budsjettet isolert sett ikkje ser ut til å føre til høgare renter. Men vi må framleis vere førebudde på ny renteauke i desember. Det betyr høg bustadrente, på over seks prosent for mange gjennom heile neste år, seier Gundersen.