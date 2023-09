Tirsdag kveld kom resultatene for årets skolevalg.

Kristelig Folkeparti (KrF) endte med 2,8 % av stemmene, noe som er 0,8 prosentpoeng mer enn det de fikk ved skolevalget for fire år siden i 2019.

Leder av KrFU Hadle Rasmus Bjuland sier han er fornøyd med resultatet.

– Vi går fram i alle fylker, også har vi snudd en trend. For oss er dette starten på en oppgang.

Samtidig som han legger til at 2,8 prosentpoeng isolert sett ikke er et godt nok for KrF, er det mye positivt å ta med seg for partiet.

– At vi går fram i alle fylker er en positiv overraskelse – og ikke minst at vi går fram nesten 1 prosentpoeng fra forrige valg.

Tallene i skolevalgsresultatet er basert på landsgjennomsnittet av stemmer avlagt ved 391 videregående skoler som har vært påmeldt årets skolevalg. Skolevalget tilsvarer fylkestingsvalget, og elevene kan stemme på partier som stiller liste i fylket som skolen vil tilhøre 1. januar 2024.

Ikke overrasket over borgerlig fremgang

Også de andre partiene på borgerlig side gjør et godt valg.

Høyre får 8,9 prosentpoeng høyere oppslutning enn ved skolevalget før kommune- og fylkestingsvalget i 2019, mens Fremskrittspartiet får hele 11,4 prosentpoeng mer nå enn de gjorde den gang. Venstre får 9,4 % av stemmene, noe som er 0,7 prosentpoeng færre enn de fikk i 2019.

Bjuland sier han ikke er overrasket over den borgerlige fremgangen.

– Jeg hadde sett for meg borgerlig side skulle gjøre et veldig godt valg. Jeg opplever at flere av sakene som har vært diskutert, for eksempel privatøkonomi og skolepolitikk, er saker det har vært engasjement rundt.

– Hvorfor øker ikke KrF oppslutningen sin mer når de andre borgerlige opplever en så stor fremgang?

– Det er et godt spørsmål. Tradisjonelt sett er det mange med fordommer mot KrFU, dette er noe vi har jobbet mye med. Mange tror at man må være kristen for å stemme på oss, men så lenge du er enig med verdiene og politikken, holder det.

– Samtidig har vi en litt ulik profil enn de andre partiene. Vi har vært opptatt av å få utsatt skolestart til klokka ni, samt fokusert på kjernekraftverk og klima. FrP og Høyre har vært blant annet vært opptatt av privatøkonomi, og billigere alkohol og tobakk. Det er ikke samme type saker, og vi har nok litt ulike typer velgergrupper, selv om vi har mye til felles i mange saker.

---

Skolevalget 2023

Tallene som oppgis viser prosentvis andel av det totale antall stemmer. Endring fra skolevalget i 2019 står i parentes.

Frp: 19,5 % (+11,4)

Høyre: 21,9 % (+8,9)

Venstre: 9,4 % (-0,7)

Krf: 2,8 % (+0,8)

MDG: 3,8 % (-7,1)

SP: 6 % (-2,1)

AP: 17 % (-9,5)

SV: 11,1 % (+1,3)

Rødt: 2,7 % (-2,3)

Andre: 5,7 % (-0,5)

---

Lover godt for moderpartiet

Ofte sies det at skolevalget gir en pekepinn på resultatene i det påfølgende valget. Bjuland tror det stemmer også denne gangen.

– Jeg tror borgerlig side kommer til å styrke seg i alle kommuner, og at KrF går fram.

Han mener tirsdagens resultat gir grunn til optimisme for KrFs del.

– Øker vi med nesten 1 prosentpoeng her, så er det ingenting som hindrer oss i å øke like mye på mandag.

– Tradisjonelt sett har KrFU hatt halve oppslutningen til KrF, så sånn sett er dette gode signaler for KrF. Ser vi 6 prosent oppslutning på mandag, skal vi være veldig fornøyd.