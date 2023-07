Lege: – Unyansert når teolog gir prevensjonsveiledning

Den siste tiden har det vært en debatt i Vårt Land om prevensjonsbruk blant kristne, med utgangspunkt i den svenske teologen Stefan Gustavssons bok Nakne uten skam fra 2021.

I boka problematiserer Gustavsson bruken av spiral og p-piller blant kristne. Dette fikk flere til å reagere, blant dem organisasjonen Menneskeverd.

– Det kan være uheldig at kristne leder går ut og fraråder hormonell prevensjon, sa generalsekretær i organisasjonen Maria Selbekk til Vårt Land.

Fredag kveld var prevensjonsbruk blant kristne også tema på Dagsnytt 18 på NRK.

Store forskjeller

Med i debatten var Ingrid Langen, overlege ved kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus (OUS).

– Det blir veldig unyansert når en teolog gir en slags prevensjonsveiledning uten at det filtreres gjennom medisinsk kompetanse.

Hun mener det er problematisk at man drar all hormonell prevensjon under samme kam. Og viser til at det er store forskjeller: Kobberspiralen hindrer et befruktet egg fra å feste seg i livmoren, mens både nye og gamle p-piller – primært forhindrer eggløsning.

Samtidig utelukker hun ikke at et befruktet egg en sjelden gang vil hindres i å feste seg til livmors-slimhinna.

– Livet begynner ved unnfangelse

NRK opplyser om at de hadde prøvd å få tak i Stefan Gustavsson. I stedet var Torkild Masvie, biskop i Den lutherske kirke, hentet inn.

– For meg begynner livet ved unnfangelse, innledet Masvie.

– Det betyr at enhver prevensjon som prøver å løse problemet etter at livet er blitt til, havner på samme problemområde for meg som alle andre liv. Det er et menneskeliv som har begynt.

For 9 år siden skrev han en veiledning til kristne om livets begynnelse. I denne tok han blant annet for seg bruken av hormonell prevensjon. Masvie sier at han i arbeidet med denne leste seg godt opp på forskningen på feltet, men gjentar samtidig flere ganger under debatten at det kan ha skjedd ting på forskningsfronten siden den gang.

Samtidig er ikke biskopen imot alle former for prevensjon.

– Jeg er veldig for å finne de prevensjonsmidlene som løser problemet før befruktning, for eksempel kondom.

– Et samvittighetsspørsmål

Også Maria Selbekk, generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd var med i debatten.

På spørsmål om hvilke anbefalinger hun ønsker å komme med til kristne, svarte hun at det blir et samvittighetsspørsmål for den enkelte.

– Vi har begrenset kunnskap. Jeg har stor forståelse og respekt for at noen kristne tenker at hormonprevensjon er feil, men forstår også om noen vil bruke det.

Hun legger til at det er en etisk forskjell mellom en abort hvor målet er å avbryte en graviditet, og bruk av prevensjon hvor intensjonen er å unngå det. Samtidig sier hun at all prevensjonsbruk – inkludert hormonprevensjon – på generell basis hindrer aborter.

Selbekk ble deretter utfordret av programlederen.

– Kan dere ikke bare si som Masvie, “bruk kondom, det løser det meste”?

– Ehh jo, men det er ikke løsningen for alle. Det er et godt alternativ for dem som ikke vil bruke hormonell prevensjon.