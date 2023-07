– Det kan være uheldig at kristne leder går ut og fraråder hormonell prevensjon.

Det sier Maria Selbekk, generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd. De er kritiske til teolog og forfatter Stefan Gustavssons uttalelser om p-piller og spiral.

Tidligere denne uka skrev Vårt Land at Stefan Gustavsson fraråder hormonell prevensjon for kristne. I boka Nakne uten skam fra 2021 sier Gustavsson at «ettersom et menneskeliv oppstår ved befruktningen, er ikke spiral og p-piller noe alternativ for den som er kristen.» Det begrunner han i at en spiral hindrer det befruktede egget i å feste seg i livmora. Når det gjelder p-piller, skriver han at den både hindrer sædceller og egg i å møtes, og hindrer at et eventuelt befrukta egg fester seg i livmora.

Denne advarselen er altså Menneskeverd kritisk til. Selbekk mener det ikke er nok forskning til å konstatere at hormonell prevensjon bør frarådes kristne kvinner.

– Vi kommer ikke med kategoriske utsagn fordi det er vanskelig å slå fast at det faktisk er befruktede egg som går til spille. Det kan være uheldig at kristne ledere går ut og fraråder slike ting. Kunnskapsgrunnlaget er ikke nødvendigvis stort nok, mener hun.

Vil få ned aborttall

Menneskeverd er en organisasjon som ifølge egne nettsider «arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper.»

De ønsker å fremme alternativer til abort, og jobber for å få ned aborttallene i Norge.

Hun peker på at dagens forskning er mangelfull og liten, men at det kan synes som at sjansen for at hormonelle befruktede egg går til spille er mindre enn man først trodde.

– Derfor er det vanskelig for oss i Menneskeverd å fraråde hormonell prevensjon.

– Det er utfordrende at kristne ledere kommer med kategoriske anbefalinger. Man må stille spørsmål om hvor kunnskapen kommer fra. Har man kunnskap nok? Etter vårt syn har vi ikke det ennå. Forskningen på området kan ikke med sikkerhet si om eller hvor mange befruktede egg som går til spille ved de ulike prevensjonsmidlene.

Mellom kvinnen og hennes lege

Selbekk mener det er viktig å huske at hormonell prevensjon har ulik virkning på den enkelte kvinne.

– Man må finne noe som fungerer godt på egen kropp, og det gjøres i samråd med lege. I tillegg til at man som kristen ønsker å ta etiske valg, er prevensjon også et helsemessig spørsmål fordi mange kvinner opplever bivirkninger og komplikasjoner. Derfor er det problematisk at en forkynner gir spesifikke råd om prevensjonsmidler.

Selbekk etterlyser at Gustavsson også henvender seg til menn. Hun mener menn bør ta større ansvar for prevensjonsbruk.

– Spesielt i kristne sammenhenger er dette viktig. Dette er ikke noe kvinnene skal sørge for alene.

Sammenheng mellom abort og hormonell prevensjon

Generalsekretæren påpeker at dette er vanskelig etiske vurderinger.

– Det er noe av grunnen til vi ikke gir konkrete råd.

Menneskeverd er likevel opptatt av at det er en sammenheng mellom abort og hormonell prevensjon.

– Det er viktig for Menneskeverd å få fram at langtidsvirkende hormonell prevensjon syns å ha en virkning på abort. Det er en sammenheng der. Ja, det er en del usikker rundt hvor mange befrukta egg som går til spille, men man kan med sikkerhet slå fast at det forhindrer en del uplanlagte graviditeter.

Hun mener det er viktig å huske at ikke alle uplanlagte graviditeter ender i abort.

– Hormonell prevensjon skaper færre uplanlagte graviditeter.