Israels hær beklager journalistdrap på Vestbredden

– Jeg tror dette er en anledning for meg til å si at vi er svært lei oss for Shireen Abu Aklehs død, sier forsvarets talsperson, kontreadmiral Daniel Hagari, et intervju med CNN.

– Hun var en godt etablert journalist. I Israel setter vi pris på demokratiet, og i demokratiet verdsetter vi journalistikk og en fri presse høyt. Vi ønsker at journalister skal føle seg trygge i Israel, spesielt krigstid – også om de kritiserer oss, sier Hagari.

[ Al Jazeera-journalist drept: – Brudd på folkeretten ]

Unnskyldningen kom på årsdagen for Abu Aklehs død. Den amerikansk-palestinske ble skutt i hodet mens hun dekket en militæroperasjon i Jenin 11. mai i fjor. Militæret har tidligere innrømmet at det er svært sannsynlig at hun ble skutt av en israelsk soldat.

Den internasjonale journalistorganisasjonen CPJ sa nylig at den ikke har funnet tegn til at Israels væpnede styrker har tatt ansvar for drap på minst 20 journalister de siste to tiårene.

Abu Aklehs arbeidsgiver, Al Jazeera, har beskyldt Israel for å skyte direkte mot henne og andre journalister. De krever at de ansvarlige stilles til rette og har tatt saken inn for Den internasjonale domstolen i Haag.