FN-sjefen: Vi blir værende i Afghanistan

Utsendinger fra Norge, USA, Russland, Kina og rundt 20 andre land og organisasjoner, møttes mandag og tirsdag bak lukkede dører til Afghanistan-samtaler.

Det var FNs generalsekretær António Guterres som inviterte til møtet i Doha i Qatar. Formålet var å diskutere hvordan omverdenen bør forholde seg til Taliban og få dem til å moderere forbudet mot å la jenter og kvinner studere og jobbe.

Etter samtalene bekreftet Guterres at verdens største humanitære krise fremdeles utspiller seg fremdeles i Afghanistan.

– Seks millioner afghanske barn, kvinner og menn er ett skritt unna hungersnødlignende tilstander, sier Guterres.

Mangel på nødhjelp

Doha-møtets deltakere ble ifølge Guterres enige om å fortsette engasjementet og samarbeidet om Afghanistan, samt gjøre en fornyet innsats for å få Taliban til å endre kurs.

– Gjennom de siste tiårene har vi blitt værende, og vi har levert. Og vi er fast bestemt på å jobbe for de nødvendige omstendighetene til å fortsette å levere, sier han.

Norges FN-ambassadør Mona Juul mener det ikke er noe alternativ til å levere bistand til Afghanistan eller å ha kontakt med Taliban.

– Taliban selv har gitt opp sin egen befolkning, og spesielt sine egne kvinner. Men som verdenssamfunn kan vi ikke gjøre det, sier Juul til Washington Post.

Den internasjonale bistanden til Afghanistan er i ferd med å forvitre, advarer Guterres og påpeker at FN har bedt om nesten 50 milliarder kroner til den humanitære innsatsen i år. Så langt har de bare fått løfter om å dekke inn 6 prosent av behovet.

– Det er vanskelig å overvurdere alvoret av situasjonen i dagens Afghanistan, sier Guterres.

Angrep på kvinners rettigheter

Generalsekretæren gjentok samtidig sin kraftige kritikk av Taliban for det han beskriver som enestående begrensninger på afghanske kvinners rettigheter.

– Vi kommer aldri til å tie i møte med de systematiske angrepene på kvinners og jenters rettigheter, sier han.

Taliban var ikke invitert til samtalene, og møtet ble som ventet avsluttet uten noen formell anerkjennelse av landets nye makthavere.

– Trusler virker ikke

Trusler om ytterligere isolasjon av Taliban er ingen pragmatisk tilnærming for land som ønsker å dempe den humanitære krisen eller bedre rettighetene til jenter og kvinner, mener Pakistans utsending til Doha-møtet. Statssekretær Hina Rabbani Khar påpeker at trusler rettet mot Taliban siden de tok makten i Afghanistan for 20 måneder siden, bare har gjort dem «mer ideologisk».

– 40 millioner vanlige afghanere står på mottakersiden av en virkelighet som deres beslutninger har skapt. Og vi vet at i de siste 20 månedene, ser ingen ut til å ha hjulpet dem særlig godt, sier hun.

Taliban-regimets kontor i Doha sier det kan vise seg å være «kontraproduktivt» at de ikke var representert på møtet.

– Å legge press bidrar ikke til å løse problemer. Verden bør lytte til oss, sier kontorsjef Suhail Shaheen i en skriftlig uttalelse til nyhetsbyrået AFP.

Åpner for å møte Taliban

Et nytt Afghanistan-møte er planlagt i framtiden, ifølge Guterres. På spørsmål om han under noen omstendighet vil være villig til å møte Taliban direkte, svarte Guterres ifølge AP:

– Når det riktige øyeblikket for å gjøre det kommer, vil jeg åpenbart ikke avvise den muligheten. Men i dag er ikke det riktige tidspunktet for å gjøre det.

Taliban-regimet har avvist all internasjonal kritikk og kaller begrensningene på kvinner og jenters rettigheter for et internt sosialt anliggende.