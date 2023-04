Päivi Räsänen ble for alvor kjent for Vårt Lands lesere etter at hun ble tiltalt for hets mot homofile, som følge av omstridte uttalelser i forbindelse med den finske Pride-markeringen i 2019.

Politikeren og eks-innenriksministeren ble funnet «ikke skyldig» på alle tiltalepunkt i Helsingfors tingrett i fjor, men påtalemyndigheten har anket og neste rettsrunde blir først i august i år.

Det var derfor knyttet spenning til om riksdagsmedlemmet for Kristendemokratene (Kristillisdemokraatit, KD) ville overleve vårens valg til den finske nasjonalforsamlingen.

Nå er resultatet klart: Päivi Räsänen ble gjenvalgt til riksdagen.

– Jeg er svært takknemlig, og det er en glede å fortsette mitt arbeid og mitt kall i parlamentet, sier Räsänen selv til Dagen.

Ifølge Christian Network Europe (CNE) fikk hun nesten 7.000 direktestemmer, 350 mer enn ved forrige valg.

Partiet hennes Kristendemokratene gikk fram 0,3 prosentpoeng, men fikk samme antall representanter i nasjonalforsamlingen som forrige periode: 5.

Samlingspartiet vant valgthriller

Valget i Finland 2. april ble svært spennende. Til slutt ble det konservative Samlingspartiet største parti med 48 av 200 mandater i riksdagen, ifølge kringkasteren Yles oversikt.

I Finland er det tradisjon at lederen av partiet som får størst andel av stemmene, får i oppdrag å danne regjering.

Det betyr at Samlingspartiets leder, Petteri Orpo, trolig overtar som statsminister etter Sanna Marin.

Hennes sosialdemokratiske parti, SDP, fikk 43 mandater og ble tredje største parti.

Nest størst ble ytre høyre-partiet Sannfinnene med 46 mandater.

Kristdemokraterne kan havne på vippen

Men skal Petteri Orpo og Samlingspartiet overta makten, forutsetter det at de klarer å samle en koalisjon.

Tradisjonen i Finland er at regjeringer dannes på grunnlag av brede flertall fra både høyre og venstre, men dette valget kan markere begynnelsen på en blokkpolitikk.

Årsaken er at Sanna Marin har stengt døra for samarbeid med Sannfinnene og dets leder Riikka Purra.

Det samme har Centeret antydet. De er med i den avtroppende regjeringen og ble valgets fjerde største parti.

Også Svenska folkpartiet, partiet til den svenske minoriteten i Finland, sier nei til samarbeid med Sannfinnene. De har samarbeidet med Sanna Marin til nå.

Etter planen begynner regjeringsforhandlingene etter påske. Et parti som kan komme på vippen, er Kristendemokratene.

Det forutsetter vel å merke at Svenska folkpartiet snur om samarbeid med Sannfinnene. I så fall kan KD sikre en borgerlig regjering med Samlingspartiet, Sannfinnene og Svenska folkpartiet.

Derfor er Päivi Räsänen omstridt

Fjorårets rettssak mot Päivi Räsänen vakte oppmerksomhet i nordisk presse. Også Vårt Land reiste til Finland for å følge dramaet i Helsingfors tingrett.

Der argumenterte aktoratet for at Räsänen har omtalt homofili som en sykdom, at hun har gitt uttrykk for at homofile er mer umoralske, og at de er «ødelagte» som mennesker.

Selv har politikeren hevdet at hun kun har videreformidlet et tradisjonelt bibelsyn. Tingretten konkluderte med at Räsänens ytringer er lovlige.

Ifølge Yle, den finske rikskringkasteren, begrunnet tingretten sin dom med at Räsänens uttalelser ikke falt utenfor ytringsfrihetens vern.

Retten anerkjente i sin drøfting at Räsänens uttalelser kan anses som krenkende, men at det i seg selv ikke var et argument for å dømme politikeren.

Eventuelle begrensninger i ytrings- eller religionsfriheten kan kun gjøres av tungtveiende, samfunnsmessige årsaker, var begrunnelsen.

---

Dette er Päivi Räsänen-saken

Etterforskningen mot Räsänen startet i 2019, etter at hun publiserte et innlegg på Twitter hvor hun gikk ut mot at Den evangelisk-lutherske kirke i Finland skulle være offisiell «Pride-partner» det året.

Politietterforskningen ble avsluttet i april i 2021, og endte med at statsadvokaten tok ut tiltale mot ytterlige to ytringer. Dette var uttalelser Räsänen kom med på et radioprogram i 2019, og en pamflett hun skrev i 2004.

Rettssaken gikk i januar i 2022, og i mars samme år ble hun frifunnet.

Finsk påtalemyndighet anket avgjørelsen i april 2022, og en ny runde i retten vil finne sted august 2023.

---