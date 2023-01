Skolebyråd vil gjøre det søknadspliktig å undervise barna hjemme

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ingen vet hvor mange elever med privat hjemmeundervisning som fullfører videregående. Det kan verken Utdanningsdirektoratet eller noen av landets fylkeskommuner svare på, skriver Bergens Tidende.

Til Arbeiderpartiets landsmøte i mai vil Pilskog foreslå at foreldre skal søke og få godkjent for å kunne ta barna ut av skolen.

– Det kan ikke være slik at du kun skal sende en epost for å ta barna ut av skolen, slik det er i dag. Barnas rett til opplæring skal stå sterkt, sier Pilskog, som mener hjemmeundervisning kun bør skje unntaksvis, når det er gode grunner for det.

– Skolen er mer enn undervisning. Det er der du får venner, og ulike barn møtes på tvers og lærer av hverandre. Det mister du om du er på hjemmeskole.

Hanna Hilt, leder i Norsk hjemmeundervisningsforbund, ønsker ikke en søknadsordning velkommen.

– Vi ser at mange med hjemmeundervisning sliter med skolevegring, og er i en vanskelig situasjon med skole og kommune. Det er ikke lurt at familiene skal måtte søke til samme instans som de er i konflikt med, sier hun.