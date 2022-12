Nytt slag for Arbeiderpartiet

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre får 18,1 prosents oppslutning i målingen, som er utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Resultatet er et hakk – 1,2 prosentpoeng – bedre enn bunnoteringen i forrige måling fra Opinion, da partiet bare fikk 16,9 prosent.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier til FriFagbevegelse at målingen er dårlig nytt for Ap.

– Det er ingenting som tyder på at partiet har lyktes med å vinne over nye velgere siden sist, sier han.

Partimålingen viser samtidig en solid framgang for Høyre, som får en oppslutning på 32,7 prosent. Det er mer enn Ap, Sp og SV – til sammen.

SV måles til 9,5 prosent, en oppgang på 0,8 prosentpoeng fra forrige måling og en oppgang på 1,9 prosentpoeng siden valget.

Også Venstre kan glede seg over en framgang på hele 2,7 prosentpoeng til 5,8 prosent.

Senterpartiet blir liggende omtrent stille med 5,4 prosent, mens Frp tar et steg på 1,2 prosentpoeng tilbake og faller ned på 12,2 prosent.

Også Rødt går tilbake 0,7 prosentpoeng til 6,7 prosent. Også MDG og KrF faller, sistnevnte med hele 1 prosentpoeng, og havner begge under sperregrensa.

I alt 967 respondenter har deltatt i målingen. Feilmarginen er oppgitt til mellom 1 og 3 prosentpoeng.