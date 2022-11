Bollestad i ramsalt oppgjør med Kjerkol: – Det går bare ikke an

– Ja, Ingvild Kjerkol, Det er trangt om dagen. Men, å kutte til de som hjelper de aller, aller mest sårbare. Det begriper jeg ikke.

Slik tordnet Olaug Bollestad da hun talte til KrFs landsstyre fredag formiddag. Hun tok tak i tematikk som Vårt Land nylig rettet søkelyset mot: En rekke ideelle organisasjoner har mistet all øremerket pengestøtte i Ap/Sp-regjeringens forslag til statsbudsjett.

Tradisjonsrike institusjoner som Frelsesarmeens gatehospital i Oslo må søke penger fra en pott i stedet, hvis regjeringen får viljen sin. Det har skapt sjokkbølger blant ideelle – og sinne hos Olaug Bollestad.

– Det går ikke an å ta fra de som har minst, for at staten skal spare penger. Det går ikke an å ta helsehjelp fra den nedkjørte rusavhengige, for å bremse inflasjonen. Det går bare ikke an, sa hun i sin tale.

Støre-regjeringen har lenge varslet strammere budsjett-tider for få kontroll på økende priser og renter. Budskapet er at dette vil ramme sårbare grupper hardere enn innstramminger i budsjettet.

Det møtte liten forståelse fra Bollestad. Hun manet fram et bilde av «de ideelle og frivillige kreftene» som det egentlige fellesskapet – ikke velferdsstaten.

Også om Støre-regjeringens innsats på et annet felt tok Bollestad krasse ord i bruk.

I år legger regjeringen nemlig ikke opp til å oppfylle det symboltunge målet om å bruke én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) på bistand.

– Det er sjokkerende usolidarisk politikk. Og det er ikke bare KrF som reagerer. Internasjonal presse reagerer. FNs generalsekretær reagerer. Hjelpeorganisasjonene reagerer. Jeg håper også SV reagerer kraftig, sa Bollestad i talen.

SV har varslet at å berge bistanden er en prioritert sak i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp. Fredag hadde Bollestad følgende melding til SV-leder Audun Lysbakken:

– Det siste vi trenger nå er et SV som puser med regjeringen i forhandlingene om bistandsbudsjettet. Nei, vis mannemuskler, Lysbakken!

Regjeringen vil i sitt budsjettforslag bruke 0,75 prosent av BNI på bistand. Begrunnelsen er et at rekordhøy BNI gjør prosentmålet svært dyrt å oppfylle og at regjeringen ønsker å stramme inn på oljepengebruken.

På spørsmål fra Vårt Land om hva hun eksakt forventer at SV skal få på plass, svarer Bollestad:

– Vi har råd og anledning til å legge på plass det som trengs for å nå 1-prosentsmålet. Finansdepartementet svarer oss jo at det ikke er inflasjonsdrivende å bruke penger på bistand. Det har SV mulighet til å få på plass.

Ut mot Brenna: – Radikaliserer Aps skolepolitikk

I talen refset KrF-lederen også Tonje Brennas nye friskolepolitikk, som hun mener «radikaliserer Arbeiderpartiets skolepolitikk».

Hun gikk hardt ut mot «smålige kutt» til bibelskoler og andre friskoler. «Brenna går nå bort fra Stoltenbergs konstruktive linje», fastslo hun. På den tiden bandt friskoleforliket KrF og venstresiden sammen.

– Alt som ikke er offentlig skal kuttes, konstaterte Bollestad om dagens kurs.

KrF-lederen mante fram et ideologisk bilde av en regjering som setter staten foran ideelle ildsjeler, som får kutt.

---

Landsstyremøte i KrF

KrF er samlet til landsstyremøte på Edderkoppen Teater i Oslo 11.–12. november.

Fredag talte partileder Olaug Bollestad. På dagsorden står blant annet strategi i lokalvalgkampen neste år.

Det blir også politisk debatt og behandling av resolusjoner.

---

Bollestad: – Hadde aldri ventet noe slikt med Sp i regjering

Vårt Land tok opp kraftsalvene mot de to Ap-statsrådene i samtale med Bollestad etter talen:

– Ble kutt og synet på statens plass verre enn du hadde trodd da de rødgrønne kom?

– Jeg hadde aldri ventet noe slikt når Sp er med i den regjeringen. Her er Sps avtrykk svært lite.

Sp har historisk kjempet sammen med KrF for ideelle og frivilligheten.

– Så Sp har skuffet deg stort?

– Ja. For det virker som at det er ideologisk grunnlag for det som nå skjer. Det taper også nasjonen Norge på.

