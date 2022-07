Amnesty-rapport avslører systematisk trakassering av skeive i Polen

– Selvfølgelig er det farlig, sier Sarian Jarosz, etterforsker for Amnesty International i Polen.

Til Vårt Land påpeker Jarosz at det mest overraskende i rapporten for ham, var hvor mye mindre handlingsrommet for ytringsfrihet har blitt i Polen.

– Den statlige fiendtligheten var med på å bygge opp en slags atmosfære her. Og under sist valg ble LHBT-miljøet en syndebukk i kampen om å beskytte «katolske verdier og familieverdier», sier han.

Den ferske rapporten er basert på undersøkelser som organisasjonen har gjort blant LHBT+-personer i Polen i et drøyt halvår fram til mai 2022. Det er aktivister og andre som her blitt arrestert, eller på andre måter har møtt rettssystemet som har blitt intervjuet. I tillegg har Jarosz og kolleger intervjuet NGO-representanter og advokater. De har også tatt kontakt med lokale og nasjonale myndigheter.

Rapporten viser at skeive i Polen blir utsatt for langvarig trakassering og svertekampanjer, og at rettsvesenet brukes til å minske rommet for å drive aktivisme for skeives rettigheter i Polen.

Maria med regnbueglorie

Et eksempel på det, var da aktivisten Elzbieta Podlesna ble arrestert i byen Plock i Polen i 2019. Årsaken var at hun og to andre hadde laget plakater av det helligste Maria-ikonet i Polen – den svarte madonna fra Czestochowa – hvor glorien til Maria og Jesus var i regnbuefarger.

Hun ble mistenkt for å stå bak, og hjemmet hennes ble ransaket.

KORTVARIG JUBEL: Aktivisten Elzbieta Podlesna ( i midten, med briller), ble frikjent for å «såre religisøe følelser». Men påtalemyndigheten anket (Czarek Sokolowski/AP)

«Fornærmet religiøs tro»

Politiet hevdet de fant plakatene opphengt ulike steder i byen noen dager tidligere. Elżbieta ble deretter siktet for å ha «fornærmet religiøs tro». Rettssaken i 2021 vakte internasjonal oppmerksomhet. Saken ble sett som en test av ytringsfriheten under Polens svært konservative regjering, som har lagt press på sekularisering og liberale stemmer i landet.

De ble frikjent, men påtalemyndigheten anket – og kvinnene risikerer på nytt opptil 2 år i fengsel, dersom de blir funnet skyldige.

[ LHBT-frie soner i Polen: Norge strupte pengesekken. Da var det noen som snudde ]

«Homoideologifrie soner»

Også Bart Staszewski brukte høsten i fjor til å reise rundt i Polen for å møte i ulike rettssaler. Da ulike områder og byer erklærte seg som «ideologifrie soner», tok han dem på ordet, og laget plakater hvor det sto «homo-fri sone». Så tok han bilde, la det ut på sosiale medier og fjernet skiltet.

Staszewski er en av de mest kjente aktivistene i Polen, og ble av magasinet Time utropt som en av 100 i en liste over fremtidens ledere i Europa.

KAMPANJE: Bart Staszewski tok med seg skilt hvor det står «LHBT-fri sone» til 42 av de 100 byene og kommunene som hadde erklært sitt sted som «fritt for homoideologi.» (Bart Staszewski/Bart Staszewski)

Han fikk svært mye oppmerksomhet. Lokale myndigheter i noen av byene og provinsene gikk til sak, fordi de mente at han forfalsket virkeligheten, fordi skiltene ikke er satt opp av byene selv, og at de aldri har hevdet å være «homo-frie».

President Andrzej Duda har kalt Staszewski «radikal» og aggressiv» og at hans kampanje var «fake news». Han har også mottatt dødstrusler.

REGNBUEGLORIE: Elzbieta Podlesna arrestert etter å ha vært i besittelse av plakater med jomfru Maria og Jesus med regnbueglorier i 2019. (Czarek Sokolowski)

Rettsakene mot ham er ennå ikke over, og Sarian Jarosz mener at dette er et typisk eksempel på at rettsvesenet brukes til å minske rommet for å drive aktivisme:

– Målet for myndighetene er ikke å vinne rettssakene mot Bart, men ta fra ham motet fra å være aktivist i framtida, sier Jarosz til Vårt Land.

Kriminelle

Ifølge Amnestys rapport driver polske myndigheter med systematisk overvåking av skeive, som blir bevisst presentert som en gruppe med kriminelle tilbøyeligheter.

– Å vise at du er en del av LHBT-miljøet er farlig i Polen. Hvis du bærer på regnbuemønster, kan du risikere å bli angrepet, og de som står bak angrepet eller trakasseringer, slipper unna, sier Sarian Jarosz.

Flere har flere opplevd å bli anklaget for å være kriminelle for så å gjennomgå årelange rettsprosesser, som både er utmattende og kostbare.

[ – Vi ble syndebukker og skyteskiver i polsk valgkamp ]

– Det er krevende å være skeiv aktivist i Polen. Mange opplever å bli trakassert, truet og utsatt for vold, bare for sin fredelige innsats for skeives rettigheter. Andre blir utsatt for en målrettet overvåking og trakassering av politiet, og blir forsøkt brakt til taushet gjennom rettssaker som kriminaliserer deres politiske engasjement.

Det sier politisk rådgiver for kjønn og seksualitet i Amnesty International Norge, Patricia Kaatee, i en pressemelding onsdag.