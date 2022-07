Den japanske statsministeren kaller skyteepisoden «absolutt utilgivelig» i en TV-sendt tale fredag. Han sier han ber for at Abe overlever.

Abe ble ifølge japanske medier skutt to ganger bakfra under en valgkamptale i byen Nara i Japan. En 41 år gammel mann er pågrepet. Han skal ha brukt et hjemmelaget skytevåpen.

Ifølge den japanske kringkasteren er den mistenkte tidligere soldat i den japanske marinen. Han skal ha blitt dimittert i 2005.