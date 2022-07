Starmer varsler mistillitsforslag om ikke Johnson går av snarlig

– Han må gå av helt og fullt, sier Starmer til Sky News.

– Ikke noe av dette tullet om å klamre seg fast noen måneder til. Han har påført landet løgner, svindel og kaos, fortsetter Labour-lederen.

Flere medier har meldt at Johnson kommer til å trekke seg som statsminister og Tory-leder i løpet av dagen. Han skal likevel ha varslet at han vil fortsette i stillingen inntil en ny Tory-leder blir valgt i oktober.

Den varslede avgangen kommer etter at 59 personer i og rundt Johnsons regjering har sagt opp stillingene sine i protest mot statsministeren. Det har ført til mange tomme stillinger i flere departementer. I utdanningsdepartementet er det ingen politikere igjen i ledelsen.

– Vi sitter nå fast med en regjering som ikke fungerer, midt i en levekostnadskrise, sier Starmer.

Tidligere torsdag har Starmer uttalt at den varslede beskjeden fra Johnson om at han trekker seg er godt nytt for Storbritannia.

– Det burde skjedd for lenge siden. Han har alltid vært uegnet til vervet, sier Starmer i en uttalelse torsdag.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon er blant flere toppolitikere som synes det høres ut som en dårlig idé at Johnson blir værende til oktober.

– At Johnson blir sittende til høsten virker langt fra ideelt, og kan jo ikke være bærekraftig? spør hun på Twitter