Mer enn 50 har forlatt Boris Johnsons regjering

Torsdag er det minister for Nord-Irland Brandon Lewis og de seks statssekretærene Helen Whatley, Damian Hinds, George Freeman, Chris Philip, James Cartlidge og Guy Opperman som melder at de går av fra sine stillinger.

Lewis har tidligere vært flittig til å ta Johnson i forsvar, men skriver i oppsigelsesbrevet sitt at han ikke lenger ser at viktige verdier som ærlighet, integritet og gjensidig respekt blir opprettholdt i regjeringen.

– En avgjørelse om å gå av er aldri lett å ta, spesielt ikke på et så kritisk tidspunkt for Nord-Irland, skriver han.

To sider

De seks er de siste i en lang rekke av personer i og rundt Johnsons regjeringsapparat som har varslet sin avgang de siste dagene. Ifølge Sky er det nå 53 som har trukket seg.

Sky News erfarer at det nå har oppstått to sider i Downing Street, der Johnson og regjeringen holder til.

Den ene siden skal ifølge en kilde være i gang med å gjøre klart et avskjedsbrev for Johnson, men det er uklart om statsministeren i det hele tatt kommer til å lese det. Johnson har så langt stått fast ved at han ikke vil gå av. Den andre siden skal etter sigende insistere på at Johnson skal holde fast ved statsministerjobben.

Ingen tillit

Grunnen mange av de som går av oppgir som årsak er at de ikke lenger har tillit til statsministeren, særlig i kjølvannet av Chris Pincher-skandalen, den siste i en rekke skandaler rundt Johnson og hans regjering.

Pincher ble nylig suspendert fra Det konservative partiet ha blitt anklaget for å ha tafset på to menn i fylla. Det kom også anklager mot ham i 2019, som Johnson skal ha visst om, men Pincher ble likevel utnevnt til en toppjobb i partiet.

Tapet av Nord-Irland-minister Lewis blir trolig hardt for Johnson. Han har vært viktig i forbindelsene med den siste tidens vanskeligheter rundt Nord Irland-protokollen, skriver Sky News.

– Går ikke lenger

Wheatley skriver på sin side at selv om hun har argumentert for at Johnson burde holde fast ved jobben tidligere, kan hun ikke lenger fortsette med det.

– Du kan bare si unnskyld og gå videre et visst antall ganger. Nå går det ikke lenger, skriver hun.

Onsdag sa Johnson at han ikke vil gå av som statsminister, selv om flere av hans egne regjeringskollegaer har bedt ham om det.

– Kaos

– Kaoset i statsministerboligen, sammenbruddet av regjeringens kollektive ansvar, forsvaret av upassende oppførsel og trass mot parlamentet er alt fornærmelser mot den konservatismen jeg tror på og står for, skriver George Freeman i sitt oppsigelsesbrev.

Damian Hinds har tidligere vært utdanningsminister under tidligere statsminister Theresa May, men trekker seg nå fra stillingen som statssekretær i innenriksdepartementet.

– Viktigere enn noen regjering eller leder er de standardene vi opprettholder i det offentlige liv og troen på vårt demokrati, skriver Hinds nå.

Mistet barna under pandemien

Guy Opperman, som har vært statssekretær i arbeids- og pensjonsdepartementet, sier han spesielt har blitt opprørt over partygate-skandalen. Flere i og rundt Boris Johnsons regjering, inkludert ham selv, fikk bøter for å ha brutt koronareglene under fester i blant annet statsministerboligen.

Opperman mistet selv tvillingbarna sine under pandemien og kunne på grunn av de strenge koronareglene ikke besøke kona si på sykehuset.

– Dessverre har den siste tidens hendelser vist at regjeringen rett og slett ikke fungerer under din ledelse, skriver Opperman i oppsigelsesbrevet sitt.