UD: Muslimer som er berørt av Saudi-Arabias innreisenekt, bør kontakte forsikringsselskapet

I begynnelsen av juni besluttet Saudi-Arabia at muslimer ikke kan reise til Mekka med vestlige reisebyråer. Det var kun en måned før muslimenes pilegrimsferd hajj. Isteden må muslimer fra Vesten søke om å få dra gjennom en statskontrollert trekning.

UD opplyser at de er kjent med saken, og at det har ført til problemer for enkelte norske reisende.

– Alle land står fritt til å styre egne innreiseregler, og norske myndigheter har ikke mulighet til å påvirke dette. Det er viktig at den enkelte sørger for å ha god reiseforsikring og holder kontakt med forsikringsselskapet hvis det oppstår endringer, skriver Utenriksdepartementet i en epost til NTB.

Muslimer som har bestilt reise til Mekka med vestlige reisebyråer, kan nå ikke gjennomføre reisen. En uke før hajj har mange fortsatt ikke fått svar på loddtrekningen heller.

Det var Vårt Land som først omtalte saken. Ifølge avisen er det opp mot 1.000 norske muslimer som drar til Mekka årlig, men svært få reiser i år på grunn av de nye reglene.

– Norske borgere som får behov for konsulær bistand, kan kontakte den norske ambassaden i Riyadh eller UDs operative senter, opplyser departementet.

