Muslimer har fått pilegrimsferd ødelagt etter Mekka-lotteri

Etter to år med omfattende korona-restriksjoner, skulle dette endelig bli året da muslimer verden over kunne utføre hajj, pilegrimsferden til Mekka i Saudi-Arabia og en av Islams fem søyler.

En av muslimene som har måttet utsette reisen i to år er Zhour. Da Saudi-Arabia i april åpnet opp for å ta imot en million muslimer, ble hun fylt med håp. Nå, to måneder senere, er hun knust:

– Dette har kostet meg så mye. Jeg forstår ikke hvordan Saudi-Arabia har tenkt, sier Zhour til Vårt Land.

Hun sikter til en nylig beslutning fra saudiarabiske myndigheter som har skapt forvirring og sinne blant vestlige muslimer. I starten av juni – kun en måned før hajj – besluttet hajj-ministeren i Saudi-Arabia at muslimer som planlegger å utføre hajj, ikke kan reise med reisebyråer i USA, Europa, Canada og Australia.

Et statskontrollert lotteri

På dette tidspunktet hadde norske muslimer allerede bestilt og planlagt turer med norske reisebyråer, men nå har disse pakketurene blitt avlyst. Da Zhour fikk beskjeden om at vestlige reisebyråer ikke kunne brukes, var det tre uker til hennes planlagte avreise. Hun sier at opplevelsen har gjort henne syk.

– Jeg har vondt i kroppen og har vært hjemme fra jobb i flere dager. Det finnes rett og slett ikke ord til å forklare hvordan jeg har det nå, sier Zhour.

I stedet for de vestlige reisebyråene, har Saudi-Arabia opprettet en statskontrollert trekning hvor muslimer i Vesten kan søke individuelt om å få reise. Zhour søkte med en gang hun fikk beskjeden om det nye systemet. Opplevelsen med trekningen, som bærer navnet Motawif, er noe av det som har gjort henne syk.

Hun forteller blant annet om det hun opplever som mangelfull informasjon, og sier det har vært vanskelig å laste ned dokumenter, og laste opp bilder og koronasertifikat.

– Jeg brukte flere timer. Til slutt ga jeg opp.

Etter hjelp fra et datakyndig familiemedlem, fikk hun til slutt søkt. I skrivende stund – en uke før hajj – har hun fortsatt ikke fått svar på søknaden. Dette til tross for at det fortsatt står på Motawifs forside at informasjon om hvem som har blitt trukket ut, blir videreformidlet i tidsperioden 15. til 18. juni.

En kilde i Rabita-moskeen sier til Vårt Land at opp mot 1000 muslimer pleier å reise fra Norge på hajj hvert år, men at svært få kommer til å gjøre det i år.

---

Hajj

Hajj er en pilegrimsferd til Mekka, en av islams fem søyler (religiøse plikter), og er en plikt for alle voksne muslimer som er praktisk og økonomisk i stand til det.

Målet er steinbygningen Kaba, islams sentrale helligdom.

Den feires hvert år i den tolvte måned i det islamske år dhu-l-hijja. I år vil feiringen gå fra 7.–12. juli.

Hvert år drar millioner muslimer på hajj, noe som gjør det til verdens største pilegrimsreise.

De to siste årene har det vært vanskelig å få gjennomført reisen på grunn av pandemien, men i april i år åpnet Saudi-Arabia opp for en million trippelvaksinerte pilegrimer på 65 år eller yngre.

---

Pepres med klager

Å utføre hajj er noe av det største en muslim gjør i livet, og en muslim reiser gjerne kun en gang. Ofte involverer det at en muslims familie deltar i forberedelsene til reisen. Nå sier Zhour at avlysningen går utover også hennes familie.

– De har alle utført hajj, men har aldri opplevd noe sånt som dette. Jeg er den eneste som ikke har fått utført hajj, og familien min er utrolig bekymra for meg nå.

På forsiden til nettsiden Motawif, henviser de til deres sosiale medier for mer informasjon. I kommentarfeltene på deres Facebook-side har tusenvis av muslimer klaget på Saudi-Arabias nye system, og at de fikk beskjed om det så tett opp til planlagt avreise.

– Det er vanskelig å akseptere det som har skjedd. Hvis de først ville prøve ut et nytt system, så kunne de ventet til neste år, og ikke rett etter to år med utsettelser, og ikke etter at så mange muslimer allerede hadde bestilt reise. Å prøve dette på tusener av muslimer nå er så feil, sier Zhour.

Noen av klagene som går igjen på Motawifs Facebook-side er: De har fortsatt ikke fått svar, reisepakkene er for dyre, de får melding om mislykkede bookinger etter at de har betalt for reisen, de får ikke informasjon om flyreise, og det er reisefølger som blir delt opp og plassert på rom med fremmede når de kommer fram.

Zhour kjenner til at flere nordmenn har opplevd liknende ting:

– Jeg vet om folk som har betalt og til slutt så får de tilbakemelding om at bookingen er feil. Da får de beskjed om at de får pengene tilbake, men ikke før hajj er over.

Under «ofte stilte spørsmål» på hjemmesiden til Motawif, er det første spørsmålet «Hvorfor holder dere en trekning? Hvorfor kan ikke alle bli godkjent?». Spørsmålet besvares med begrunnelsen om at alt annet enn en trekning hadde vært urettferdig nå som de fortsatt ikke kan åpne for full kapasitet på grunn av koronapandemien.

KAOTISK: Hajj-terminalen ved Jiddah flyplass i Saudi-Arabia fylles med pilegrimer i disse dager. For å være med på hajj må man gjerne få flydd inn i god tid før hajj begynner. (Amr Nabil/AP)

Reiseleder: – For et rot!

Muslimske Amer Rauf har i flere år vært reiseleder for muslimer i Norge som vil utføre hajj. Han hadde i år, som innleid reiseleder for Travel International AS, planer om å følge over 60 norske muslimer til Mekka. Men det har nå blitt uaktuelt. Rauf er ikke nådig i hva han mener om den plutselige u-svingen til Saudi-Arabia:

– Dette er snakk om folk som har ventet i to år på å dra. Da myndighetene ga klarsignalet om at man kunne åpne opp for reiser igjen, ga de muslimer i Norge et håp. Men nå, når alt er planlagt og det nærmer seg avreise, får de beskjed om at de må avlyse turen. De fortjener ikke dette rotet, sier han.

Rauf sier han reagerte positivt til et aspekt ved det nye lotteriet: At deres reklamerte reisepakker var billige, men etter å ha fulgt søkeprosessen, er han ikke imponert.

– Nettstedet har reklamert for en relativt rimelig reisepakke med beskjed om at du må få visum gjennom lotteriet før du kan bestille. Men nå viser det seg at de som får visum, blir bedt om å betale for pakker som er dobbelt så dyre som pakken de så på, forklarer han.

Rauf sier det kan være snakk om reisepakker på over 100.000 kroner. Til sammenlikning betalte Zhour 65.000 kroner for sin pakke.

Rauf lurer på om Saudi-Arabia har utestengt vestlige reisebyråer av økonomiske årsaker.

– De tenker kanskje at hvis de fjerner alle mellommennene, så blir det mer penger for dem.

UMRAH: I vinterferien i år dro Amer Rauf (midten) for å utføre Umrah, som er kjent som «den lille pilegrimsreisen». Med seg på turen var to imamer. (Privat/Privat)

– Det er en grunn til at man bruker reisebyråer

Vanligvis reiser norske muslimer med reisebyråer når de skal utføre hajj. Da reiser man som en gruppe, gjerne med en eller flere imamer som kan veilede dem gjennom hajj. Begge disse tingene blir vanskeligere gjennom den nye individuelle søkeprosessen.

– Det er flere grunner til hvorfor disse reisene nesten alltid gjennomføres med reisebyråer. Vi ordner med visum, opphold, transport og ikke minst kommunikasjon, forklarer Rauf.

Da Rauf ble intervjuet av NRK i forbindelse med en reise til Mekka, sa han at det «nesten er umulig å gjennomføre denne pilegrimsreisen alene» på grunn av alt som måtte være i orden av formelle ting. Reiselederen sier at Travel International AS hadde en lisens til å reise med 66 muslimer før motbeskjeden kom.

– De fleste av disse har søkt om å reise gjennom det nye systemet, men når de går videre får de beskjed om at pakkene de så på, ikke er tilgjengelige.

Ingen eller svært få av de 66 kommer til å reise i år, ifølge Rauf.

Vårt Land har også vært i kontakt med et annet reisebyrå i Norge, som sier at omtrent ingen av de som hadde bestilt reise med dem, kommer til å reise gjennom det nye systemet.

– Kan ikke bare hoppe i det

– Dette er en tur som er både fysisk og psykisk belastende. Man kan ikke bare hoppe inn i det, slik denne ordningen legger opp til. Muslimene er der for å utføre hajj, og det er derfor vi tilrettelegger turen for dem slik at de kan fokusere på hvorfor de er der.

Nå anbefaler Rauf norske muslimer om å ikke reise i år. Det har Zhour allerede bestemt seg for.

– Selv om jeg plutselig skulle få beskjed om at jeg får lov til å dra, har jeg nå bestemt meg for å ikke dra. For da får jeg ikke reist med en gruppe jeg kjenner. Jeg må kanskje dele rom med noen jeg ikke kjenner. Jeg fikk jo en e-post fra myndighetene hvor de kalte meg “sir”. Kanskje dette hadde endt med at jeg måtte dele rom med menn? Det går ikke.

Vårt Land har vært i kontakt med Saudi-Arabias ambassade i Norge, men de har ikke kommentert kritikken som har blitt forelagt dem.