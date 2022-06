Med motorsag gjennom barken og veden inn til kjernen

RØTTER: Store og små kuler av kjerneved møter deg på vei opp mot alteret i Strømsø kirke. De er et uttrykk for kunstner Marianne Brochs behov for å trenge gjennom fasader og skall – for å komme til det innerste - kjernen i treet, og i oss mennesker.