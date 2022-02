6.000 mistet jobben i den norske maritime klyngen under pandemien

Men tross store utfordringer gikk det bedre for næringen enn ventet, ifølge ny rapport. Unntaket er verft som driver med nybygging.

– Nybyggingsverftene var midt i en stor omstilling da koronaen kom og har hatt betydelige problem gjennom pandemien. Lønnsomheten er prekær. De har ikke tjent penger, ordrebøkene er slunkne, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum til Nynorsk pressekontor.

Den maritime klyngen er den nest største eksportnæringen i Norge, etter petroleumsvirksomheten, og består av skipsverft, rederier og maritime utstyrs- og tjenesteleverandører. Næringen omfatter nær 5.000 virksomheter, de fleste små og mellomstore bedrifter i distriktene og langs kysten.

Onsdag fikk fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran en verdiskapingsrapport for næringen fra Maritimt Forum. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra forumet.

Samlet for næringen gikk omsetningen ned fra 477 milliarder kroner i 2019 til 451 milliarder i 2021.

Ivar Engan antar at mange av de 6.000 som har mistet jobben de siste årene, har fått seg nytt arbeid.

– Det er generelt lav arbeidsledighet i Norge, så vi regner med at de har funnet seg andre jobber. Men for næringen er dette en utfordring, for dette er høykompetente arbeidsplasser som det tar tid å bygge opp igjen, sier han.